Teretni avion boing 747 sletio je s piste u more u Hong Kongu. Tom prilikom dvoje radnika aerodroma je poginulo kada je letjelica gurnula njihovo vozilo u vodu.

Izvor: Chang Long Hei/AP

Dvoje radnika obezbeđenja aerodroma u Hong Kongu poginulo je u ponedeljak rano ujutru kada je teretni avion iz Dubaijaskliznuo sa piste prilikom slijetanja, udario u njihovo patrolno vozilo i gurnuo ga u more, saopštili su predstavnici aerodroma.

U pitanju je avion "boing" 747, koji je učestvovao u najtežem incidentu na aerodromu u Hong Kongu u poslednjih 25 godina. Avion je djelimično završio u vodi, ali su sva četiri člana posade uspjela da se spasu.



Radnici obezbjeđenja izvučeni su iz vode bez znakova života - jedan je proglašen mrtvim na mjestu nesreće, a drugi je preminuo kasnije u bolnici, izjavio je Stiven Jiu, izvršni direktor za operacije u Aerodromskoj upravi Hong Konga.

Nesreća se dogodila oko 3:50 sati ujutru po lokalnom vremenu u ponedeljak. Avion je u vlasništvu turske aviokompanije ACT Airlines, koja je let izvodila u ime kompanije Emirates iz Dubaija.

Vlasti su saopštile da se istražuje tačan uzrok nesreće, uključujući vremenske uslove, stanje piste, avion i posadu.

Prema snimku komunikacije sa kontrolom letenja koji je objavljen na sajtu LiveATC.net, pilot teretnog aviona je potvrdio da planira sletanje na pistu 07L, gde se nesreća dogodila, i nije prijavio nikakve tehničke probleme.

Nekoliko minuta kasnije, kontrolorka letenja je saopštila: "Dogodio se incident na aerodromu upravo sada."



Man Ka-čai, glavni istražitelj za nesreće u hongkonškoj Upravi za istragu avionskih udesa, potvrdio je da je kontrola letenja uputila avion da sleti na sjevernu pistu, ali je dodao: "Nismo primili nikakav poziv u pomoć od pilota."

Jiu je rekao da se vozilo obezbjeđenja kretalo u svojoj uobičajenoj zoni patroliranja, izvan ograde piste, i da nikako nije prešlo na pistu.

Prema njegovim riječima, avion je iznenada skrenuo ulijevo nakon slijetanja i udario u vozilo, što "nije bio normalan tok kretanja".

Letovi na aerodromu u Hong Kongu nisu bili pogođeni incidentom, naveo je Jiu. Sjeverna pista, na kojoj se nesreća dogodila, biće ponovo otvorena posle bezbjednosne provjere, dok južna i centralna pista rade normalno.

Tragic Crash at Hong Kong International Airport: Cargo Plane Skids Off Runway into Sea



Heartbreaking news from HKIA: At around 3:50 AM local time on Oct 20, Emirates cargo flight EK9788—a Boeing 747-400F operated by Turkish carrier ACT Airlines—skidded off the north runway…pic.twitter.com/BTb9Dd727w — Laszlo Varga (@LaszloRealtor)October 20, 2025

Fotografije posle nesreće pokazuju teretni avion sa oznakom AirACT, djelimično potopljen u vodi pored morskog zida aerodroma, sa razvijenim toboganom za evakuaciju i odvojenim djelovima nosa i repa.

Prema izjavi hongkonškog Odeljenja za civilno vazduhoplovstvo, avion je "skrenuo sa sjeverne piste nakon sletanja i završio u moru."

Emirates je potvrdio da je let EK9788 pretrpio oštećenja prilikom slijetanja, da je riječ o "boingu" 747 teretnom avionu iznajmljenom od ACT Airlines, i da je posada bezbjedna.

❗️ - Fresh video footage has emerged showing the dramatic moment an Air ACT Boeing 747-481 cargo plane, operating as Emirates SkyCargo flight EK9788 from Dubai, skidded off the northern runway (07L) and plunged into the sea during landing at Hong Kong International Airport…pic.twitter.com/2wGNXpTgHu — The Informant (@theinformant_x)October 20, 2025

Podaci sa sajta FlightRadar24 pokazuju da je avion bio star 32 godine i da je prvobitno bio putnički avion, kasnije prepravljen u teretni.

Jiu je dodao da će aerodromska uprava pružiti svu potrebnu pomoć porodicama poginulih, navodeći da su radnici imali 7 i 12 godina iskustva na aerodromu.

Ovo je najteža avionska nesreća u Hong Kongu od 1999. godine, kada je avion kompanije China Airlines sletoo sa piste i poginule su tri osobe od 315 putnika i članova posade, prema podacima Aviation Safety Networka.

(Kurir.rs/Reuters/Prenio: V.M.)





