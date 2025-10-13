Dvije osobe su poginule, a jedna je povrijeđena kada se mali avion srušio i zapalio na autoputu I-195 u Masačusetsu.

Izvor: Youtube/printscreen/NBC 10 WJAR

Dvije osobe su poginule, a jedna osoba na je povrijeđena u ponedeljak ujutru kada se mali avion srušio i zapalio na travnatom pojasu između saobraćajnih traka autoputa u jugoistočnom Masačusetsu, saopštile su vlasti.

Nesreća je prijavljena oko 8:15 časova na autoputu Interstate 195 u gradu Dartmut, Masačusets, oko 50 kilometara jugoistočno od Providensa, Roud Ajlend. Zbog nesreće je došlo do zatvaranja autoputa u oba smjera, saopštila je državna policija Masačusetsa.

Povrijeđena osoba je prevezena u bolnicu privatnim vozilom, navela je policija. Identitet poginulih za sada nije saopšten.

Avion koji se srušio bio je jednomotorni turboprop Socata TBM-700, a poleteo je u ponedeljak ujutru sa regionalnog aerodroma Nju Bedford, prema navodima Nacionalnog odbora za bezbijednost saobraćaja (NTSB). Državna policija navodi da je avion možda pokušavao da se vrati na aerodrom kada je došlo do nesreće.

Fotografije i video-snimci koje su zabilježili prolaznici iz automobila prikazuju dim koji se uzdiže iz olupine, kao i bijeli automobil koji se nalazio u srednjem pojasu puta, a koji je zadobio ozbiljna oštećenja na suvozačevoj strani, najvjerovatnije usled udara aviona.

Zvaničnici su zatvorili autoput u oba smjera u blizini mjesta pada, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja Masačusetsa, koje nije odmah objavilo kada će put biti ponovo otvoren za saobraćaj.

Iako je prethodne noći norister donio jaku kišu i vetar u tom području, u ponedeljak ujutru vrijeme je bilo znatno mirnije, sa slabom kišom i vjetrom.

Uzrok i okolnosti pada aviona za sada nisu poznati. NTSB je saopštio da je započeo istragu, ali da zbog aktuelne blokade rada federalne vlade neće moći da pruži dodatne informacije.