Pakistan i Avganistan postigli su privremeno primirje.

Izvor: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia

Pakistan i Avganistan postigli su privremeno primirje koje će trajati 48 sati, piše "Rojters". Primirje je stupilo na snagu u 18 časova po pakistanskom vremenu.

Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana izdalo je saopštenje u kom se navodi da su se obije strane obavezale da će kroz dijalog pronaći pozitivno rešenje za "kompleksno, ali rešivo pitanje" koje je dovelo do sukoba dveju zemalja. Sukob je izbio na granici ove dvije države u toku noći utorka na sredu.

Pakistan je danas saopštio takođe da je ubio oko 50 pripadnika avganistanskih snaga bezbjednosti i militanata. Pakistanska vojska je, da podsjetimo, gađala skladišta oružja i municije u glavnom gradu Avganistana, Kabulu.