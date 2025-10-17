Jedan ruski regrut pucao je u vojnoj bazi u Naro-Fominsku kod Moskve i tom prilikom je ubio jednog vojnika prije nego što je izvršio samoubistvo.

Izvor: Ministarstvo odbrane Rusije/Screenshot

Jedan ruski regrut je otvorio vatru u vojnoj bazi u Naro-Fominsku u Moskovskoj oblasti, usmrtivši jednog vojnika, prije nego što je izvršio samoubistvo, prenijeli su ruski državni mediji 17. oktobra.

Incident je potvrdio Moskovski vojni okrug, navodeći da je regrut "prekršio pravila rukovanja vatrenim oružjem", što je dovelo do smrti vojnika po ugovoru.

Ruski portal "Važna istorija" napisao je da se događaj desio u bazi u Naro-Fominsku, gde je stacionirano nekoliko elitnih jedinica, a među njima su: 1182. Gardijski artiljerijski puk 106. vazduhoplovne divizije, kao i formacije Kantemirovske tenkovske divizije.