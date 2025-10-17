Krajem mjeseca Tramp i kineski predsjednik Si Đinping trebalo je da se sastanu, a analitičari smatraju da će ograničenja izvoza rijetkih metala Kini dati prednost u pregovorima.

Prošle sedmice kinesko Ministarstvo trgovine objavilo je dokument pod nazivom "Saopštenje broj 62 za 2025. godinu", koji je uzdrmao krhko primirje u carinskom ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovaj potez Pekinga, kojim se uvode nova ograničenja izvoza rijetkih metala, snažno je zategao njegovu kontrolu nad globalnim lancima snabdijevanja kritičnim mineralima- i podsjetio Donalda Trampa koliko je Kina moćna u trgovinskom nadmetanju.

Kina ima gotovo potpun monopol u preradi rijetkih zemnih elemenata, neophodnih za proizvodnju svega - od pametnih telefona i solarnih panela do borbenih aviona poput F-35.

Prema novim pravilima, strane kompanije moraju dobiti odobrenje kineske vlade za izvoz proizvoda koji sadrže i najmanju količinu rijetkih metala, te precizno navesti njihovu namjenu. U odgovoru na to, američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je dodatnim carinama od 100 odsto na kinesku robu i uvođenjem ograničenja na izvoz ključnog softvera.

"Ovo je Kina protiv svijeta. Oni su uperili bazuku u lance snabdijevanja i industrijsku bazu cijelog slobodnog svijeta- i nećemo to dozvoliti", poručio je američki ministar finansija Skot Basent.

Peking je potom optužio Vašington da je "namjerno izazvao nepotrebno nerazumijevanje i paniku" zbog novih ograničenja.

"Ako su zahtjevi za izvozne dozvole u skladu sa pravilima i namijenjeni civilnoj upotrebi, oni će biti odobreni", dodao je portparol Ministarstva trgovine.

Ove sedmice dvije najveće svjetske ekonomije uvele su i nove takse na pristajanje brodova jedne druge, što je dodatno pojačalo napetosti i prekinulo višemjesečno zatišje nakon trgovinskog primirja postignutog u maju.

Krajem mjeseca Tramp i kineski predsjednik Si Đinping trebalo je da se sastanu, a analitičari smatraju da će ograničenja izvoza retkih metala Kini dati prednost u pregovorima.

"Novim pravilima Kina je zadala ozbiljan udarac američkim lancima snabdijevanja. Tajming je potpuno poremetio planirani ritam pregovora koji su Amerikanci željeli", izjavio je Niša Mekdona s Univerziteta Edit Kovan u Australiji.

Rijetki metali ključni su za proizvodnju visokotehnološke opreme - od električnih automobila do vojne tehnologije. Samo jedan borbeni avion F-35, prema procjenama, zahteva više od 400 kilograma ovih metala za motore, radare i specijalne premaze.

Kina trenutno osigurava oko 70 odsto svjetskih potreba za metalima koji se koriste u magnetima za električna vozila, navodi Nataša Dža Baskar iz konsultantske kuće.

Dok SAD i njihovi saveznici pokušavaju razviti alternativne izvore snabdijevanja, Kina je decenijama unaprjeđivala infrastrukturu, naučne institute i istraživačku mrežu, čime je stekla ogromnu prednost.

"Čak i ako SAD i njihovi saveznici ovaj proces učine nacionalnim prioritetom, trebaće im najmanje pet godina da sustignu Kinu", upozorava Marina Cang s Univerziteta tehnologije u Sidneju.

Zvanični kineski podaci pokazuju da je izvoz rijetkih metala u septembru pao za više od 30 odsto u odnosu na prošlu godinu, ali analitičari smatraju da to neće znatno pogoditi kinesku ekonomiju - jer ovi metali čine tek mali dio kineskog BDP-a.

Njihov stvarni značaj, kako ističe profesorica Sofija Kalandzakos s Univerziteta Njujork "nije ekonomski, nego strateški". Time Peking stiče dodatni pritisak u pregovorima s Vašingtonom.

Uprkos oštrim izjavama, američki ministar finansija Besent ipak je ostavio otvorena vrata za razgovore.

"Verujem da je Kina spremna za dijalog i optimista sam da se situacija može smiriti", rekao.

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji, nakon sastanka s direktorom američke investicione grupacije Blekstoun, poručio je da "dvije strane trebaju voditi efikasnu komunikaciju, pravilno rješavati razlike i promovisati stabilan i održiv razvoj kinesko-američkih odnosa".

Prema mišljenju analitičara, Peking je "posložio figure" uoči novih trgovinskih pregovora.

"Ograničavanjem izvoza rijetkih metala Kina je pronašla svoj najbolji neposredni adut kojim može izvršiti pritisak na Vašington", zaključuje analitičar.

I dok Trump preti carinama, stručnjaci upozoravaju da bi eventualni prekid kineskih isporuka retkih metala mogao ozbiljno paralizovati američku industriju. Kako je to sažeo Mekdoun: "SAD može usporiti Kinu, ali Kina može zaustaviti sve ostale."

