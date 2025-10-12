Ukrajinske jurišne trupe oslobodile su selo Mali Ščerbaki u Zaporoškoj oblasti, ostvarivši taktički napredak na jednom od najtežih djelova južnog fronta, dok se ofanzivne operacije nastavljaju u okolnim zonama

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Ukrajinske jurišne trupe povratile su selo Mali Ščerbaki u Zaporoškoj oblasti, što predstavlja taktičko napredovanje na jednom od najspornijih delova južnog fronta.

24. odvojeni jurišni bataljon "Ajdar", koji djeluje zajedno sa 33. odvojenim jurišnim pukom, podigao je ukrajinsku zastavu u naselju 12. oktobra, navodi se u saopštenju pres službe bataljona Ajdar.

"Naselje Mali Ščerbaki je pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine", saopštio je bataljon, naglašavajući da je operacija uspješno izvedena zahvaljujući "usaglašenom djelovanju i odlučnosti".

Pukovnik Valentin Manko, načelnik Direkcije jurišnih snaga Oružanih snaga Ukrajine, potvrdio je oslobađanje sela i najavio nastavak operacija u okolnim područjima.

Prema njegovim riječima, ukrajinske snage su napredovale oko 3,5 kilometara u dubinu i više od 5 kilometara duž linije fronta.

Jedinice su takođe očistile obližnje selo Ščerbaki, okolne teritorije, kao i djelimično oslobodile naselje Stepove. Video-snimci koje je objavio bataljon Ajdar prikazuju ukrajinske trupe tokom čišćenja terena i obezbjeđivanja zone.

Ukraine’s new Assault Forces have broken through Russian lines in Zaporizhzhia — liberating the village of Mali Shcherbaky and raising the flag after intense fighting. Units advanced 3.5 km deep and 5 km along the front. Another step southward.pic.twitter.com/AbJgZWwihL — Ivan Khomenko (@KhomenkoIv60065)October 12, 2025

Ranije je glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski saopštio da kontraofanziva kod Dobropolja ostaje aktivna, sa više od 180 kvadratnih kilometara oslobođenih i preko 200 kvadratnih kilometara očišćenih od ruskih snaga u Donjeckoj oblasti.

Tokom terenske posjete, Sirski je razgovarao sa komandantima jedinica, identifikovao ključne operativne potrebe i naredio nastavak protivdiverzantskih operacija i mjera zaštite kako bi se obezbijedili logistika i kritična infrastruktura.