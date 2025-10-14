Evropska unija je spremna da se aktivno uključi u sprovođenje plana prekida vatre u Gazi i podrži obnovu i tranzicionu upravu, saopštio je predsjednik Evropskog saveta Antonio Kosta nakon mirovnog samita u Šarm el-Šeiku.

Izvor: Claessens/EUC / Zuma Press / Profimedia

Evropska unija je spremna da se aktivno uključi u sprovođenje plana prekida vatre u Gazi i da učestvuje u Odboru za mir kako bi podržala napore u tranzicionoj upravi, oporavku i obnovi, izjavio je danas predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta.

Kosta je izrazio zahvalnost američkom predsjedniku Donaldu Trampu i egipatskom predsjedniku Abdelu Fatah el-Sisiju za njihovo vođstvo, nakon učešća na mirovnom samitu u Šarm el-Šeiku.

Pohvalio je Trampa i sve posrednike za njihovu ulogu u planu koji, kako je rekao, odražava napore međunarodne zajednice ka prekidu vatre, rešenju o dvije države i trajnom miru između Izraelaca i Palestinaca.

"Evropska unija je u potpunosti posvećena aktivnom angažovanju sa svim stranama uključenim u sprovođenje ovog mirovnog plana. Spremni smo da učestvujemo u Međunarodnom odboru za mir i podržimo sve procese, tranzicionu upravu, oporavak i obnovu", rekao je.

EU kao najveći donor humanitarne pomoći

Kosta je naglasio da će EU odmah proširiti svoju humanitarnu pomoć "čim uslovi budu dozvolili", potvrđujući da blok ostaje najveći donor humanitarne pomoći Palestincima.

Što se tiče bezbjednosti, Kosta je rekao da će EU doprineti stabilizaciji i obnovi Gaze putem svojih misija. Misije Evropske unije za pomoć na granicama (EUBAM) u Rafahu i Policijske misije EU za palestinske teritorije (EUPOL COPPS), koje su spremne da nastave svoje uloge u bezbjednosti granica, izgradnji kapaciteta i obuci policije.

"Put ka miru zasnovanom na rešenju dvije države, gde Izrael i Država Palestina žive jedan pored drugog u miru i bezbjednosti, bez terorizma, još je dug. Ali danas smo ovdje ujedinjeni u našem obećanju da ćemo to ostvariti", rekao je.

Napredak u sprovođenju mirovnog plana

Prošle nedelje Tramp je objavio da su se Izrael i Hamas dogovorili o prvoj fazi plana koji je predstavio 29. septembra, a koji predviđa prekid vatre u Gazi, oslobađanje svih izraelskih zarobljenika u zamjenu za palestinske zatvorenike i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz celog Pojasa Gaze. Prva faza sporazuma stupila je na snagu u petak.

Druga faza plana poziva na uspostavljanje novog mehanizma upravljanja u Gazi, formiranje multinacionalnih snaga i razoružanje Hamasa.

Ranije u ponedeljak, oslobađanje Palestinaca zatvorenih u izraelskim zatvorima započelo je nakon što je Hamas oslobodio svih 20 živih izraelskih zarobljenika koji su bili držani u Pojasu Gaze.

Od oktobra 2023. godine, izraelski napadi su ubili preko 67.800 Palestinaca u enklavi, uglavnom žena i djece, i učinili je gotovo nenastanjivom.