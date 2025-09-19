Slavni tekstopisac i dobitnik Gremi nagrade Bret Džejms poginuo je u 57. godini u padu aviona u Sjevernoj Karolini.

Izvor: YouTube printscreen

Nesreća se dogodila kod škole u Frenklinu, prenose strani mediji, a jezivi snimci obišli su svijet.

Snimci avio nesreće u kojoj je poginuo Džejms Bret Izvor: Youtube / FOX NASHVILLE

Incident se dogodio u četvrtak popodne, a u udesu su stradale još dvije osobe. Kako su prenijeli tamošnji mediji, prema podacima koji su dostupni, avion tipa Cirrus SR22T poletio je iz Nešvila u Tenesiju i srušio se u okrugu Mejson, nedaleko od škole u mestu Frenklin, oko 15 časova po lokalnom vremenu.

Portal Fligh tAware, letjelica je bila registrovana na ime muzičara, čije je puno ime Bret Džejms Kornelijus.

Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB) preuzeo je istragu i vodiće dalju analizu uzroka tragedije.

Džejms je bio jedan od najpoznatijih tekstopisaca savremene kantri muzike. Najveći uspjeh postigao je 2007. godine kada je osvojio Gremi nagradu za pjesmu "Jesus, Take the Wheel", koju je izvodila Keri Andervud. Tokom karijere sarađivao je sa brojnim zvijezdama i ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj industriji.

Vest o njegovoj smrti šokirala je muzičku zajednicu.