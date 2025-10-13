Tramp i Zelenski se ponovo sastaju, tema susreta su rakete dugog dometa.

Izvor: Ukraine Presidents Office / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastaju se u petak 17. oktobra, piše "Rojters". Tramp se nalazi u Egiptu gde pomaže u okončanju rata na Bliskom istoku, dok u ratu u Ukrajini nema napretka uprkos nedavnom sastanku Trampa i Vladimira Putina, predsjednika Rusije, na Aljasci.

Tema ovog sastanka će biti protivazdušna odbrana (PVO) i rakete dugog dometa. Tokom septembra se pregovaralo o projektilima "Tomahavk" koje bi Ukrajina voljela da dobije od Sjedinjenih Država.

"Sa Trampom sam u prethodnim razgovorima podijelio svoju viziju o tome koliko američkih raketa 'tomahavk' je potrebno Ukrajini u ratu protiv Rusije. Na sastanku u Vašingtonu će se detaljno govoriti o tim pitanjima", rekao je Zelenski danas obraćajući se medijima.

Visoki zvaničnik Bijele kuće potvrdio je danas da je za petak 17. oktobar zakazan sastanak na radnom ručku. Oni su o "tomahavk" raketama razgovarali telefonom u subotu, a u petak će o tome detaljnije u četiri oka.

Da podsjetimo, prvi sastanak Trampa i Zelenskog u Bijeloj kući održan je 28. februara ove godine i prošao je katastrofalno zbog svađe koja je izbila. Zelenski je na kraju izbačen iz Bijele kuće.