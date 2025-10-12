Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da je danas razgovarao sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom.

Izvor: Ukraine Presidency / Zuma Press / Profimedia

"Upravo sam razgovarao sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom, drugi put za dva dana, i danas je takođe bio veoma produktivan razgovor" rekao je Zelenski, prenosi RBK Ukrajina.

Kako je naveo, posebno je bilo riječi o snabdevanju Ukrajine oružjem dugog dometa.

"Predsjednik Tramp je dobro obaviješten o svemu što se dešava. Dogovorili smo se da nastavimo komunikaciju, a timovi se pripremaju" dodao je Zelenski.

On je u subotu rekao da je tokom telefonskog razgovora sa predsjednikom SAD bilo reči o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane u kontekstu ruskih napada na energetiku, prenosi Blic pisanje Tanjuga.