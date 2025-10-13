U Kairu se dogodila eksplozija u vojnoj bazi.

Izvor: X/Printscreen/@disclosetv

U vojnoj bazi u Kairu u Egiptu danas je odjeknula snažna eksplozija uoči početka mirovnog samita, piše "IsraelHayom". Na mirovnom samitu, koji se održava u poznatom i popularnom ljetovalištu Šarm el Šejk, prisustvovaće brojni svjetski lideri među kojima će biti i američki predsjednik Donald Tramp.

Trenutno nije poznat uzrok eksplozije i da li ima povrijeđenih ili stradalih. Na društvenim mrežama pojavio se snimak nakon eksplozije, vidi se gust oblak dima koji se nadvio nad tim dijelom grada.

NOW - Large explosion at a military base in Cairo, Egypt, ahead of Sharm El-Sheikh Peace Summit, reports.pic.twitter.com/HjQcyVTxm7 — Disclose.tv (@disclosetv)October 13, 2025

Ko prisustvuje samitu u Egiptu?

Na mirovnom samitu u Egiptu prisustvovaće zvaničnici Velike Britanije, Italije, Španije, Turske, Francuske, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Cilj samita je uspostavljanje potpunog mira na Bliskom istoku, američke, katarske, egipatske i turske snage će sprovoditi bezbijednost na terenu i imaće zadatak da locira zarobljenike.