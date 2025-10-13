Mađarski premijer Viktor Orban najavio je "istorijski važan ponedeljak" tokom kojeg će učestvovati u dva događaja od nacionalnog i međunarodnog značaja.

Orban je jutros na društvenim mrežama objavio da će u Gedelu, zajedno sa predsjednikom OTP banke Šandorom Čanjijem, objaviti "posebnu vijest o kojoj će se pričati širom zemlje". Nije otkrio detalje, ali je najavio da će "to biti događaj od nacionalnog značaja".

Odmah nakon toga, premijer će otputovati u egipatski Šarm el Šeik, gdje će predstavljati Mađarsku na bliskoistočnom mirovnom samitu, koji organizuje predsjednik SAD Donald Tramp.

"Tramp je uspio. A ako odolimo sirenama ratne stranke, uspjeće i u Ukrajini", napisao je Orban, dodajući da "moramo pružiti svu podršku" kako bi se postigao mir.

Na sastanku, na kojem Izrael neće učestvovati, očekuje se potpisivanje bliskoistočnog mirovnog plana koji su dogovorili čelnici SAD, Katara, Turske i Egipta. Orban je to nazvao "ogromnim dostignućem" i naglasio da Mađarska pripada "mreži pristalica mira" koju je opisao kao "koaliciju normalnih ljudi".