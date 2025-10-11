Donald Tramp izjavio je da mu je dobitnica Nobelove nagrade Marija Korina Mačado posvetila priznanje, nakon što je Nobelov odbor odlučio da nagradu dodijeli njoj, a ne njemu.

Izvor: printscreen youtube/Pedro MATTEY / AFP / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je u petak da ga je dobitnica Nobelove nagrade Marija Korina Mačado pozvala i rekla da je prihvatila nagradu u njegovu čast, nakon što je Bijela kuća ranije tog dana kritikovala Nobelov odbor zbog, kako su rekli, stavljanja politike ispred mira.

Bela kuća je kritikovala odluku Nobelovog odbora da mirovnu nagradu dodijeli liderki opozicije iz Venecuele, umjesto Trampu, koji je agresivno lobirao za tu nagradu i isticao svoju ulogu u posredovanju međunarodnih prekida vatre. "Predsjednik Tramp će nastaviti da pravi mirovne sporazume, završava ratove i spašava živote. On ima srce humanitarca i nikada neće biti niko kao on ko može da pomjera planine snagom svoje volje", rekao je portparol Bijele kuće Stiven Čang u objavi na mreži X.

"Nobelov odbor je pokazao da politiku stavljaju ispred mira."

Na pitanje o Nobelovoj nagradi u petak uveče, Tramp nije direktno kritikovao odluku odbora, ali je priznao svoj doprinos rešavanju nekoliko ratova i rekao da mu je Mačado možda dala nagradu da je tražio. "To je vrlo lijepo od nje. Nisam rekao, ‘Onda mi dajte nju,’ mada mislim da bi to možda i učinila. Bila je vrlo ljubazna."

Norveški Nobelov odbor dodijelio je godišnju nagradu Mačado, navodeći da je ona "hrabra braniteljka slobode koja se suprotstavlja autoritarnom vođstvu".

Tramp je kandidovao sebe za nagradu, a ove nedelje je najavio prekid vatre i dogovor o razmjeni talaca koji treba da okonča rat u Gazi.

Tramp tvrdi da je za vrijeme svog mandata okončao osam ratova i da zaslužuje Nobelovu nagradu, mada je nedavno govorio da očekuje da će biti zaobiđen.

"Hoćeš li dobiti Nobelovu nagradu? Apsolutno nećeš. Dodijeliće je nekom tipu koji ništa nije uradio," rekao je Tramp vrhovnim američkim vojnim liderima prošlog mjeseca.

Rekao je da bi bila "velika uvreda" za SAD ako je ne dobije.

Kandidature za Nobelovu nagradu morale su biti podnijete do 31. januara da bi bile validne za ovogodišnju nagradu. Tramp se vratio u Bijelu kuću na drugi mandat 20. januara.

"Osoba koja je zaista dobila Nobelovu nagradu pozvala me je danas, nazvala me i rekla: 'Prihvatam ovu nagradu u tvoju čast, jer si je ti zaista zaslužio'," rekao je Tramp novinarima u Ovalnoj kancelariji.

Tramp je u petak priznao da je odluka odbora praktično fokusirana na 2024. godinu, kada je on bio u kampanji za predsjednika, ali je nagovijestio da su njegovi doprinosi miru toliko veliki da su ga trebali ipak njemu dati.

"Bio sam u trci za mjesto predsjednika 2024. godine. Ali postoje oni koji kažu da smo uradili toliko da su morali to da učine."