Izvor: Piroschka Van De Wouw / AFP / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp održao je govor na 80. zasijedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Govorio je skoro četiri puta duže nego što je predviđeno, a njegov govor je bio prepoznatljiv - pun ličnih poruka, napada na klimatsku nauku, kritika evropskih zemalja zbog migracija i kupovine ruskih energenata i optužbi na račun same organizacije.

Svoje današnje obraćanje započeo je hvaleći se dostignućima iz svog prvog mandata, uključujući ekonomiju i suzbijanje ilegalnih prelazaka granice.

"Danas, samo osam mjeseci od početka moje administracije, mi smo najuspješnija zemlja na svijetu, i nijedna druga zemlja nam nije ni blizu" rekao je Tramp na početku svog govora.

"Amerika je blagoslovena najjačom ekonomijom, najčvršćim granicama, najjačom vojskom, najjačim prijateljstvima i najjačim duhom od svih nacija na licu zemlje" nastavio je.

"Ovo je zaista zlatno doba Amerike" rekao je Tramp dodajući da su pod njegovim vođstvom troškovi energije, goriva, hrane i stambenih kredita pali, dok je inflacija „poražena“, a berza dostigla rekordne visine.

Tu sliku je uporedio sa prethodnom administracijom Džoa Bajdena, koju je optužio za „četiri godine slabosti, bezakonja i radikalizma“.

Tramp je ponovio svoju tvrdnju da je "okončao sedam ratova" otkako se vratio na dužnost.

"Okončao sam mnoge ratove. Nikada nijedan predsjednik niti premijer nije prekinuo toliko ratova, koliko sam ja uspio. Ovo uključuje Kambodžu i Tajland, Kongo i Ruandu, Pakistan i Indiju, Izrael i Iran, Egipat i Etiopiju, Jermeniju i Azerbejdžan... Bio sam previše zauzet da spasim milione života" rekao je Tramp.

On je kritikovao Ujedinjene nacije zbog toga što mu ne pomažu ni u jednom od njegovih spoljnopolitičkih poslova.

"Ujedinjene nacije imao ograničen potencijal. Oduvijek sam to govorio. Jedino što oni rade jeste da napišu pismo, ali nikada ne ispune ono što su obećali tu. Sve su to prazne riječi, a prazne riječi ne završavaju ratove, već akcija" naglasio je Tramp.

Govoreći o situaciji u Pojazu Gaze, on je naglasio da je neophodno da militantna grupa Hamas odmah pusti sve izraelske taoce.

"Ne dva ili četiri, već sve taoce, svih 20. Hamas je više puta odbio razumne ponude za sklapanje mira. Sada kao da podstiče nastavak sukoba. Moramo da zaustavimo rat u Gazi, moramo da pregovaramo o miru" naglasio je.

Osvrnuo se i na rat u Ukrajini. Prema njegovim riječima, mislio je da će biti "lako okončati taj rat". Tramp je rekao da je, u slučaju da Rusije ne pristane na sporazum o okončanju rata, Amerika spreman da uvede veoma snažne sankcije.

Ponovio je zahtjev zemljama NATO da prestanu da kupuju naftu od Rusije.

„Neoprostivo je što čak ni zemlje NATO-a nisu prestale da uvoze rusku energiju. Finansirate rat protiv sebe“, rekao je.

Optužio je evropske vlade da nastavljaju da kupuju naftu i gas od Rusije, čak i dok podržavaju Ukrajinu. „Kupujete naftu i gas od Rusije dok se borite protiv nje. To je sramotno“, rekao je.

Tramp je najavio da su SAD spremne da uvedu novu rundu tarifa Rusiji ako se ne postigne dogovor o okončanju rata, ali je upozorio da će mjere biti efikasne samo ako ih evropske zemlje usvoje u istom obliku.

Tramp se potom okrenuo temi migracija i još jednom kritikovao Evropu. „Uništavate svoje zemlje. Evropa je u ozbiljnoj nevolji. Preplavila ju je neviđena invazija ilegalnih imigranata“, rekao je.

Dodao je da Ujedinjene nacije, umjesto da sprečavaju takve procese, „podržavaju ljude koji ilegalno dolaze u Sjedinjene Države“. „UN bi trebalo da sprečavaju invazije, a ne da ih stvaraju i finansiraju“, rekao je, zaključujući poruku upozorenjem: „Vaše zemlje idu u pakao“.