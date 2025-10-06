Makron poverio poseban zadatak Sebastijanu Lekornu, nakon što je dao ostavku, ima specijalan zahtjev i rok od 48 sati.

Izvor: Profimedia

Francuski predsjednik Emanuel Makron zadužio je svog odlazećeg premijera, koji je ranije tokom dana podnio ostavku, da obavi poslednje pregovore s drugim političkim strankama kako bi pokušao pronaći izlaz iz krize.

Sebastijen Lekornu i njegova vlada podnijeli su ostavku samo nekoliko sati nakon predstavljanja članova kabineta, čime je ova administracija postala najkraća u savremenoj francuskoj istoriji, dodatno produbljujući političku krizu u zemlji, prenosi Index.

Zadatak u trajanju od 48 sati

Nije odmah bilo jasno šta tačno podrazumijeva Lekornov zadatak. Francuski ustav omogućava Makronu da ponovo imenuje Lekurnua za premijera, ukoliko to odluči. Makron je Lekornu dao rok od 48 sati.

"Predsjednik je povjerio Sebastijenu Lekornuu, odlazećem premijeru zaduženom za trenutna pitanja, odgovornost da obavi poslednje pregovore do večeras kako bi se definisao plan djelovanja i stabilnosti za zemlju", saopštila je Jelisejska palata.

Izvor: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Najkraća vlada u savremenoj istoriji

Iznenadna ostavka nije bila očekivana i predstavlja još jedno pogoršanje političke krize u Francuskoj. Do nje je došlo nakon što su i saveznici i protivnici Lekurnua zaprijetili da će oboriti novu vladu. Lekurnu je bio premijer svega 27 dana. Vlada mu je trajala samo 14 sati.