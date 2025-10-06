Francusku je pogodio novi politički haos, nakon što je najnoviji premijer Sebastijan Lekornu podnio ostavku. Situacija u zemlji je loša još od 2024., kada je Makron raspisao vanredne parlamentarne izbore u pokušaju da ostvari jasnu većinu.

Izvor: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Francuska se suočava s novim političkim haosom nakon što je najnoviji premijer, Sebastijan Lekorn podnio ostavku posle samo 26 dana na funkciji. On je imenovan nakon što je vlada Fransoa Bajrua pala jer poslanici nisu podržali njegov budžet. Bajru je, ipak, postavljen nakon što je Mišel Barnije smijenjen u decembru prošle godine.

Lekornu je podnio ostavku dan nakon što je predstavio svoj kabinet, koji je u velikoj mjeri ostao nepromijenjen u odnosu na Bajruovu vladu, i koji je naišao na oštre kritike iz svih stranaka u Nacionalnoj skupštini, koje su zaprijetile da će ga oboriti glasanjem.

Francuski mediji su prenijeli da se ne očekuje da će predsjednik Emanuel Makron dati izjavu u ponedeljak, ostavljajući mnoga pitanja bez odgovora o tome koji će biti njegov sledeći potez kako bi prekinuo političku blokadu. Politička scena u zemlji je veoma nestabilna još od jula 2024. godine, kada je Makron raspisao vanredne parlamentarne izbore u pokušaju da ostvari jasnu većinu, nakon što je njegova stranka doživjela težak poraz na izborima za Evropski parlament.

Međutim, izbori su rezultirali podeljenim parlamentom u kojem dominiraju ideološki suprotstavljene frakcije koje su u dubokom sukobu i odbijaju međusobnu saradnju. Više stranaka sada traži nove izbore, a neke čak pozivaju Makrona da podnese ostavku, iako je on uvijek tvrdio da neće odstupiti prije isteka mandata 2027. godine.

Izvor: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

"Makron ima tri opcije"

"Jedino razumno sada jeste da se održe izbori. Ova šarada traje predugo. Francuzi su siti svega. Makron je doveo zemlju u izuzetno tešku situaciju“, izjavila je Marin Le Pen iz desničarskog Nacionalnog okupljanja (RN).

Odluka o daljim koracima sada je u rukama Makrona, koji se sigurno pita koliko još ova politička farsa može da traje. On ima tri opcije: može imenovati novog premijera, može ponovo raspustiti Nacionalnu skupštinu, ili može sam podnijeti ostavku. Poslednja opcija je najmanje vjerovatna, dok bi prva bila njegov prirodan izbor.

Međutim, postavlja se pitanje, koga sada može da imenuje da formira vladu? Lekornu, koji je bio oličenje Makronove lojalnosti, viđen je kao poslednja opcija. A sada je i on doživio neuspjeh.

Mogao bi da imenuje socijalistu, uz obrazloženje da levica zaslužuje šansu da vlada, ali ni socijalistička vlada vjerovatno ne bi dugo opstala. Dakle, logičan izbor bi morao da bude druga opcija: novi parlamentarni izbori. Ishod bi vjerovatno bio porazan za Makronov centar, a velika pobjeda za tvrdu desnicu Marin Le Pen. Ali kada svi drugi putevi propadnu, malo je preostalih mogućnosti.

U svom kratkom govoru ispred rezidencije premijera, Hotela Matinjon, koji je zauzimao manje od mjesec dana, Lekornu je oštro kritikovao "partijsku pohlepu" političkih frakcija, za koje je rekao da se "ponašaju kao da svaka ima apsolutnu većinu".

"Bio sam spreman na kompromis, ali sve stranke su željele da druge usvoje njihove programe u cjelosti. Nije potrebno mnogo da bi ovo funkcionisalo“, istakao je i da bi stranke morale da pokažu više skromnosti i da „ostave po strani ego“.

Izvor: Blondet Eliot/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nijedan premijer nema podršku

Duboke podjele u francuskoj politici učinile su da nijedan premijer ne uspe da obezbedi potrebnu podršku za usvajanje zakona. Mišel Barnije imenovan je za premijera u septembru prošle godine, ali je smenjen za manje od tri mjeseca glasanjem o nepovjerenju. Vlada njegovog naslednika, Fransoa Bajrua, takođe je pala nakon devet mjeseci, kada parlament nije podržao njegov budžet štednje, koji je predviđao smanjenje državne potrošnje za 44 milijarde eura (51 milijardu dolara; 38 milijardi funti).

Deficit Francuske iznosio je 5,8% BDP-a u 2024. godini, dok je državni dug dosegao 114% BDP-a – što je treći najveći javni dug u eurozoni, posle Grčke i Italije, i iznosi skoro 50.000 eura po građaninu. Akcije su naglo pale na berzi u Parizu nakon što je u ponedeljak ujutro objavljena vijest o Lekornuovoj ostavci.