Turska navodno ulazi u nuklearni program u saradnji s Pakistanom, dok Ankara razvija strateške vojne kapacitete i projekat nuklearne elektrane u Akuu. Ako se plan realizuje, Izrael, Grčka, Kipar i Egipat mogli bi se suočiti s nepredvidivom prijetnjom.

Izvor: Profimedia

Turska, koja već godinama ulaže u sopstvenu odbrambenu industriju, ovoga puta ne oslanja se isključivo na domaće kapacitete. Prema tvrdnjama turskih medijskih stručnjaka, Ankara je pravi iskorake koje prevazilaze konvencionalne granice - mogući ulazak u nuklearni program u saradnji sa Pakistanom.

Kako navode arapski izvori, turski ministar odbrane nedavno je posjetio Pakistan gdje su potpisani važni sporazumi koji uključuju razvoj strateških vojnih industrija, a među njima i projekti vezani za nuklearne kapacitete. Ova vijest iznenadila je navodno čak i američke zvaničnike, budući da bi realizacija Erdoganovog plana drastično promijenila ravnotežu snaga u regionu.

Prijetnja regionu: Grčka, Kipar, Izrael i Egipat na meti

Ako bi Turska zaista došla do nuklearnog oružja, promjene u regionalnim odnosima moći bile bi ogromne. Izrael, Grčka, Kipar i Egipat bi se prvi suočili sa novom, nepredvidivom prijetnjom, dok bi Ankara dobila stratešku prednost kakvu do sada nije imala.

Turski politički analitičar Jusuf Katipoglu izjavio je da sporazumi sa Pakistanom otvaraju put ne samo saradnji u konvencionalnoj odbrambenoj industriji već i mogućnosti zajedničkog razvoja nuklearnih kapaciteta. On je istakao da je saradnja Turske, Pakistana i Azerbejdžana već postala opipljiva stvarnost, a ne teorijska opcija.

Nuklearna elektrana u Akuu - energetski projekat ili strateški adut?

Posebnu pažnju privukao je i projekat nuklearne elektrane u Akuu (provincija Mersin), koji se realizuje u saradnji sa Rusijom. Elektrana bi trebalo da bude puštena u rad u decembru 2025. godine, svega 120 kilometara od američke baze Inčirlik.

Katipoglu je sugerisao da lokacija Akuu elektrane može biti strateški odabrana, jer bi objekat mogao poslužiti kao osnova za razvoj vojno-nuklearnih kapaciteta, ukoliko Turska donese političku odluku u tom pravcu.

"Gnijev" - turska fisiona bomba

Možda najkontroverzniji deo otkrića jeste tvrdnja da je Turska razvila fisionu bombu pod nazivom "Gazap" (srpski: Gnijev). Prema riječima vojnih eksperata, ova bomba bi mogla da bude jednako moćna ili čak snažnija od klasičnih nuklearnih bombi. Inače, termobarična bomba sa fragmentacijom "Gnijev" teži 970 kg, o kojoj smo već pisali, biće najmoćnije nenuklearno oružje u turskom arsenalu do sada.

Navodi se da je "Gnijev" prošao tajna testiranja i da je Turska dostigla naprednu fazu u njegovom razvoju. Iako zvanične potvrde nema, činjenica da ovakve tvrdnje dolaze iz krugova bliskih vlasti ukazuje da Ankara ozbiljno razmatra nuklearno pitanje kao dio svoje dugoročne strategije.

Geopolitička dimenzija - novi savez ili osmanska nostalgija?

Katipoglu je tokom obraćanja pozvao arapske i zalivske zemlje da se pridruže strateškom savezu sa Turskom, naglašavajući da je "niko nije bezbjedan" i da bi potencijalne mete mogle biti različite države - od Katara, preko Iraka, pa do same Turske.

Ovakav diskurs oslikava širu logiku koju Ankara gradi poslednjih godina: povratak ideji obnavljanja osmanskog geopolitičkog prostora. Bilo da se radi o simbolici ili realnoj strategiji, jasno je da Erdogan koristi nuklearni narativ kao sredstvo političkog pritiska i pregovarački adut u odnosima sa SAD, NATO-om i regionalnim protivnicima.

Ako bi se tvrdnje o tursko-pakistanskom nuklearnom sporazumu pokazale tačnima, svet bi se suočio sa novom nuklearnom silom - i to u regionu već opterećenom krizama.

Za Vašington i NATO, ovo bi značilo neočekivan izazov, dok bi za zemlje Istočnog Mediterana, Bliskog istoka pa i Balkana posledice bile potencijalno katastrofalne. Erdoganov plan da Tursku uvede u nuklearni klub više nije samo daleka ideja – već scenario koji može u potpunosti promijeniti geopolitičku sliku regiona.

(Oružjeonline/Mondo)