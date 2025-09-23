"Izrael je namjerno ubio 250 novinara koji rade za nacionalne i međunarodne medije u Gazi"

Izvor: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Izraelska vojska je namjerno ubila 250 novinara koji su radili u Pojasu Gaze, rekao je turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan u Generalnoj skupštini UN..

"Genocid u Gazi se prenosi uživo svake sekunde putem medija i društvenih mreža. Izrael je namjerno ubio 250 novinara koji rade za nacionalne i međunarodne medije u Gazi" napomenuo je Erdogan.

Erdogan je rekao da ne smatra palestinski pokret Hamas terorističkom organizacijom.