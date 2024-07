Erdogan je rekao da su Bajden i njegova administraciju saučesnici u izraelskim ratnim zločinima.

Izvor: Adem ALTAN / AFP / Profimedia

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan optužio je američkog predsjednika Džoa Bajdena i njegovu administraciju da su saučesnici u izraelskim ratnim zločinima i kršenju međunarodnog prava u sukobu u Pojasu Gaze i zatražio da se Izraelu uvedu sankcije. U intervjuu za Njuzvik tokom samita NATO u Vašingtonu, Erdogan je rekao da su izraelska "brutalna ubistva" civila, napadi na bolnice, centre za humanitarnu pomoć ratni zločini.

"Američka administracija, međutim, zanemaruje te povrede i Izraelu pruža najveću pomoć. Oni to rade po cijenu da budu saučesnici u tim povredama. U ovom trenutku, ko će nametnuti kakve sankcije Izraelu zbog kršenja međunarodnog prava? To je pravo pitanje i niko nema odgovor na to", rekao je Erdogan. Izrael odbacuje optužbe da čini ratne zločine u borbi protiv Hamasa u Pojasu Gaze. Izrael negira da namjerno napada civile.

Više od 38.000 Palestinaca, uglavnom civila, umrlo je od početka rata 7. oktobra 2023. godine, prema zdravstvenim zvaničnicima iz Pojasa Gaze. Oko 1.200 Izraelaca poginulo je u napadu Hamasa na Izrael koji je izazvao rat. Turska, članica NATO, osuđuje napad Izraela na pojas Gaze, prekinula je trgovinu sa Izraelom i izražava podršku Hamasu. Često kritikuje zapadne zemlje zbog podrške Izraelu i poziva međunarodne sudove da ga kazne.