Sebastijan Lekornu je novi premijer Francuske.
Francuski predsjednik Emanuel Makron je danas imenovao novog premijera Francuske Sebastijana Lekornua (39), dosadašnjeg ministra oružanih snaga Francuske, piše "Politiko". On je jedini ministar koji je "politički preživio" smjene u vladama otkako je Makron prvi put izabran za predsjednika 2017. godine i smatra se njegovim lojalistom.
"Prilično dobro se snašao u svijetu Makrona. Ima tu neku crtu preživljavanja", rekao je visoki zvaničnik francuskog parlamenta koji je ostao anoniman.
Svih ovih godina važio je za dobrog i bliskog saradnika Makrona. Pored ministarske funkcije, on je i odbornik u rodnom okrugu u Normandiji.
Kakav je privatno Lekornu?
Ne pojavljuje se mnogo u javnosti i ne zna se previše o njegovom privatnom životu. Nije krio da je imao želju da postane predsjednik vlade.
Međutim, opozicione stranke ga vide kao vrlo lukavog političara. Kažu da je ozbiljan i težak sagovornik u nekoj debati.
"U debatu možete da mu postavite isto pitanje tri puta. On zna kako da ne odgovori kada ne želi, a da vam istovremeno ostavi utisak da vas pažljivo sluša", rekao je jedan senator iz opozicione stranke.
Kako je počeo političku karijeru?
Počeo je karijeru u politici sa samo 19 godina. Obavljao je funkciju parlamentarnog asistenta.
Kako se proslavio?
Prvo je bio član Konzervativne stranke. Kada je počeo rat u Ukrajini 24. februara 2022. godine, osmislio je veliki plan jačanja francuske vojske, a i sam pripada Nacionalnoj žandarmeriji kao rezervista.
Godinu kasnije, izglasan je novi zakon o vojnom planiranju. Tada je predviđeno ulaganje od 413 milijardi eura za odbranu u periodu od 2024. do 2030. godine.