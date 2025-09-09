Sebastijan Lekornu je novi premijer Francuske.

Izvor: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Francuski predsjednik Emanuel Makron je danas imenovao novog premijera Francuske Sebastijana Lekornua (39), dosadašnjeg ministra oružanih snaga Francuske, piše "Politiko". On je jedini ministar koji je "politički preživio" smjene u vladama otkako je Makron prvi put izabran za predsjednika 2017. godine i smatra se njegovim lojalistom.

"Prilično dobro se snašao u svijetu Makrona. Ima tu neku crtu preživljavanja", rekao je visoki zvaničnik francuskog parlamenta koji je ostao anoniman.

Svih ovih godina važio je za dobrog i bliskog saradnika Makrona. Pored ministarske funkcije, on je i odbornik u rodnom okrugu u Normandiji.

Kakav je privatno Lekornu?

Ne pojavljuje se mnogo u javnosti i ne zna se previše o njegovom privatnom životu. Nije krio da je imao želju da postane predsjednik vlade.

Međutim, opozicione stranke ga vide kao vrlo lukavog političara. Kažu da je ozbiljan i težak sagovornik u nekoj debati.

"U debatu možete da mu postavite isto pitanje tri puta. On zna kako da ne odgovori kada ne želi, a da vam istovremeno ostavi utisak da vas pažljivo sluša", rekao je jedan senator iz opozicione stranke.

Kako je počeo političku karijeru?

Počeo je karijeru u politici sa samo 19 godina. Obavljao je funkciju parlamentarnog asistenta.

Kako se proslavio?

Prvo je bio član Konzervativne stranke. Kada je počeo rat u Ukrajini 24. februara 2022. godine, osmislio je veliki plan jačanja francuske vojske, a i sam pripada Nacionalnoj žandarmeriji kao rezervista.

Godinu kasnije, izglasan je novi zakon o vojnom planiranju. Tada je predviđeno ulaganje od 413 milijardi eura za odbranu u periodu od 2024. do 2030. godine.