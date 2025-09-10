Francuska je dobila novog premijera Sebastijana Lekornija, dosadašnjeg ministra oružanih snaga i jednog od najlojalnijih saradnika predsjednika Emanuela Makrona. Diskretan i rezervisan, ali pronicljiv političar, Lekorni je u 39. godini došao na čelo vlade.

Izvor: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Dolazi iz desnice, diskretan do te mjere da je praktično nepoznat široj javnosti, francuski ministar oružanih snaga Sebastijan Lekorni, imenovan za premijera sa 39 godina, pronicljiv je političar i lojalni pratilac predsjednika Emanuela Makrona od 2017. godine.

Član svake vlade od prvog mandata Makrona 2017. godine, Lekorni je prošle godine skoro postao premijer, ali je na kraju francuski predsjednik imenovao Fransoa Bajrua, koga su poslanici u ponedeljak smijenili.

Sebastijan Lekorni

Izvor: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Uprkos nedostatku parlamentarne većine i političkoj nestabilnosti od 2022. godine, Lekorni je zadržao stratešku poziciju ministra oružanih snaga tri godine, poziciju koju je obavljao tokom nekoliko premijerskih mandata.

Javno uzdržan u svojoj poziciji čuvara vojne institucije, Lekorni je rezervisan političar, rijetko u centru pažnje. On je uglavnom iza kulisa postepeno proširio svoj uticaj.

"Lekorni je lojalan Makronu i neće mu smetati. Njegov dosije u odbrani je prilično dobar", rekao je neimenovani diplomata za AFP, dok je jedan ministarski savjetnik ocijenio da je Lekorni "dobar vojnik, ali onaj koji nema mnogo harizme".

Blizak sadašnjem ministru pravde, Žeraldu Darmanenu, koji kao i on, potiče iz desnice, Lekorni se politički istakao kroz direktne pregovore sa poslanicima iz različitih stranaka kako bi osigurao gotovo jednoglasno usvajanje Zakona o vojnom planiranju za period 2024-2030. uprkos smanjenom budžetu.

Bivši član parlamentarnog odbora za odbranu opisao je Lekornija kao nekoga koga svi u parlamentu poštuju jer vlada svim dosijeima, odgovara na pitanja bez gledanja u svoje bilješke i naizmjenično laska i oštro kritikuje svoje protivnike.

Ostaje da se vidi da li će Lekorni, koga ljevičari smatraju vještim političarem, biti u stanju da ubijedi Socijalističku partiju da sarađuje po važnim pitanjima.

"Lekorni brzo shvata stvari, ali je više desničarski nastrojen od Bajrua", rekao je bivši član odbora za odbranu u francuskom parlamentu.

U francuskim medijima se pominje njegova večera sa liderkom ekstremne desnice Marin Le Pen, uz ocjenu da je on "čovjek koji može da pregovara sa krajnje desničarskom strankom Nacionalno okupljanje, ali sa tačke gledišta ljevice".

Marin Le Pen

Izvor: Lafargue Raphael/ABACA/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Okruženje Lekornija navodi da je on svjestan da "prihvatanje mjesta premijera znači prihvatanje da stavi oba prsta u električnu utičnicu".

Porijeklom iz Normandije i unuk borca Pokreta otpora u Drugog svjetskog rata, Lekorni je nekada razmišljao o karijeri oficira, ali je u politiku ušao veoma mlad.

Njegova karijera je počela u desnici. Bio je parlamentarni asistent sa 19 godina, postao je najmlađi savjetnik u ministarskoj kancelariji 2008. godine, a zatim i najmlađi predsjednik departmana Er 2015. godine, nakon što je bio gradonačelnik svog rodnog grada Vernona.

Ušao je u vladu sa 31 godinom i obavljao je nekoliko ministarskih pozicija - ekologije, prekomorskih teritorija i oružanih snaga. Kao rezervista u žandarmeriji, Lekorni, poznat kao ljubitelj istorije, ranije je govorio da želi da ostane u sektoru odbrane i oružanih snaga.

Iako diskretan u medijima, Lekorni je izašao iz sjenke od početka ruske invazije na Ukrajinu, ulažući napore da "ponovo naoruža" tu zemlju, po nalogu Makrona, ali i sa ciljem jačanja Evrope.