Džejms Klarkson (20) šokirao je Veliku Britaniju kada je osvojio 8,5 miliona eura na nacionalnoj lutriji, ali je već sledećeg dana odlučio da se vrati svom poslu čišćenja začepljenih odvoda.

Džejms Klarkson, dvadesetogodišnji pripravnik gasnog inženjera iz Karlajla, iznenadio je Veliku Britaniju svojom pričom kada je osvojio neverovatnih 8,5 miliona evra na nacionalnoj lutriji i već sledećeg dana odlučio da se vrati svom poslu.

Džejms je osvojio džekpot, a sjutradan je nastavio da otpušava začepljene odvode, jer kako kaže - važno je imati razlog za ustajanje svakoga dana. Mladić je kupio srećku za 120 funti, a potom slučajno pogledao aplikaciju koja mu je saopštila da je upravo on srećni dobitnik.

"U početku nisam vjerovao; mislio sam da sanjam", rekao je za britanski Metro. Nakon što je pozvao svog oca, Stivena, vratio se kući da potvrdi izvanredan ishod sa svojom porodicom. Tek u 9 ujutru, kada je telefonska linija za pomoć u vezi sa lutrijom počela da radi, imao je apsolutnu sigurnost: ta karta je zaista bila njegova pasoš za bogatstvo.

Dan se nastavio posjetama rođacima, emotivnim telefonskim pozivima i porodičnim ručkom sa pečenom govedinom i šampanjcem, koji su organizovali njegovi baba i deda. Uprkos euforiji, Džejms je zadržao umjeren stav, odmah pokazujući svoju prizemnu prirodu.

Nazad na posao

Mnogi bi napravili dugu pauzu ili planirali cijeli život bez ikakvog ponovnog rada, ali Džejms Klarkson nije. Dan nakon pobjede, usred niskih temperatura i izazovnih uslova, obukao je kombinezon i ponovo krenuo na posao.

"Bio sam napolju na hladnoći i čistio začepljene odvode dan nakon što sam saznao da sam pobijedio. Bilo je teško, ali to je realnost. Ne mogu da prestanem da radim; previše sam mlad", objasnio je. Njegov cilj ostaje da se kvalifikuje kao inženjer vodoinstalatera i grijača, nastavljajući da se profesionalno razvija, a da ga ne ometa iznenadni dobitak.

Odluka mu je donijela veliko poštovanje kolega i britanske javnosti, koji su u njemu vidjeli primjer skromnosti i praktičnosti. Uprkos ulasku u svijet milionera, Džejms je želio da održi rutinu koja mu daje stabilnost i svakodnevnu motivaciju.

Između malih luksuza i velikih porodičnih obaveza

Mladić je ipak odlučio da sebi priušti nešto malo luksuza. Poklonio je svojoj devojci Guči torbu, kupio sebi dvije dizajnerske jakne i planirao je odmor na nekoj luksuznoj destinaciji. Međutim, njegovi glavni planovi su vezani za porodicu. Klarkson je objavio namjeru da otplati hipoteku svojih roditelja, gest koji je duboko dirnuo njegovu majku i oca.

"Mi smo veoma bliska porodica, vijest se brzo proširila i svi smo se okupili da proslavimo", rekao je oduševljeno.

He’s a winner!

Uprkos velikoj pobjedi, Džejms i dalje smatra posao fundamentalnim dijelom svog života. Sledeći očev savjet, on se sjeća da mnogi milioneri biraju da nastave da rade jer im svakodnevni cilj pomaže da ostanu prizemljeni.

"Važno je imati razlog da ustanete svaki dan", ponovio je.

Njegova priča nije samo priča o mladiću koji je imao sreće, već i o uravnoteženom načinu razmišljanja: pretvaranje bogatstva u sigurnost za voljene i autentična iskustva, bez gubitka kontakta sa normalnošću. Lekcija koja je, u doba razmetanja društvenih medija i lakog novca, zapanjujuća zbog svoje autentičnosti. Pogotovo što postoje priče o ljudima koji osvoje na lutriji i osjete kako im se životi dramatično pogoršavaju.