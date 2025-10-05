Incident se odigrao u 23:30 u subotu uveče u gradu Montgomeriju, nakon fudbalske utakmice između Univerziteta Tuskigi i Koledža Morhaus.

Dvoje ljudi je ubijeno iz vatrenog oružja, a najmanje još 14 njih je povrijeđeno, uključujući djecu, nakon masovne pucnjave u Alabami.

Incident se odigrao u 23:30 u subotu uveče u gradu Montgomeriju, nakon fudbalske utakmice između Univerziteta Tuskigi i Koledža Morhaus.

Prema riječima načelnika policije Montgomerija, Džejmsa Grebojsa, pucnjava se dogodila u blizini raskrsnice ulica Bib i Komers.

On je rekao da su pucnji ispaljeni nakon tuče između dvije rivalske grupe u centru grada.

Grebojs je rekao novinarima: „Ovo su bile dvije strane koje su u suštini pucale jedna na drugu usred gomile.

Njima nije bilo stalo do ljudi oko njih dok su to radili. Uradićemo sve što treba da prikupimo svaki trag dokaza i da uhvatimo svakoga ko je umiješan.“

Odrasla žena je među poginulima, a dvoje maloljetnika je povrijeđeno u pucnjavi, pri čemu je jedno od njih zadobilo povrede opasne po život, saopštila je policija.

14 shot, 2 dead in downtown Montgomery shooting according to police. Three are in life threatening condition.



This happened at the corner of Bibb and Commerce Street around 11:30 P.M.



14 shot, 2 dead in downtown Montgomery shooting according to police. Three are in life threatening condition. This happened at the corner of Bibb and Commerce Street around 11:30 P.M.

Policija je potvrdila da su tri žrtve u životno ugroženom stanju, a devet osoba je zadobilo povrede koje nisu opasne po život tokom pucnjave.

Identiteti osoba koje su pogođene, kao ni osumnjičenih, još nisu objavljeni od strane zvaničnika.

Tina Megrif iz Policijske uprave Montgomerija rekla je:

"Ukupno tri žrtve i dalje su u životno ugroženom stanju, a devet osoba je zadobilo povrede koje nisu opasne po život. Detektivi aktivno slijede tragove i pregledaju dokaze, uključujući izjave svjedoka i snimke nadzornih kamera. Pozivamo sve koji imaju bilo kakve informacije u vezi sa ovim incidentom da nam se jave. Čak i najmanji detalj može biti od ključne važnosti da pomogne istražiteljima da identifikuju odgovorne".