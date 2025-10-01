Zemljotres na Filipinima je izazvao nestanak struje i oštetio zgrade širom regiona Centralni Visajas, gdje spasioci pretražuju srušene objekte u potrazi za mogućim žrtvama i preživjelima.

Broj žrtava u zemljotresu magnitude 6,9 stepeni Rihterove skale koji je pogodio centralne Filipine porastao je na 60, rekao je danas zvaničnik civilne zaštite.

On je na konferenciji za novinare napomenuo da broj žrtava ostaje "promjenljiv" jer stižu novi izveštaji od službi za vanredne situacije, prenosi Rojters.

Stotine naknadnih potresa pogodilo je grad Sebu od zemljotresa koji se dogodio prošle noći, prenosi b92 pisanje Tanjuga.

Najmanje 225 takvih potresa zabilježeno je do 09.19 časova danas po lokalnom vremenu, prema podacima Filipinskog instituta za vulkanologiju i seizmologiju.

Predsjednik Filipina Ferdinand Markos Mlađi izdao je saopštenje u kojem poziva ljude da ostanu na oprezu i sarađuju sa lokalnim vlastima. Markos je rekao da vlasti rade na obnavljanju elektro mreže i da se dodatno osoblje raspoređuju u lokalne bolnice.

Ranije je saopšteno da je najmanje 20 ljudi poginulo u zemljotresu jačine 6,9 stepeni Rihterove skale koji je pogodio Filipine, prenio je CNN.

Zemljotres se dogodio na obali grada Cebu Siti, a epicentar je bio na dubini od 10 kilometara. Među poginulima je troje pripadnika filipinskog Crvenog krsta i jedan vatrgosac, koji su stradali prilikom urušavanja sportske dvorane za vrijeme košarkaške utakmice.

Prema riječima predsjednika filipinskog Crvenog krsta Ričarda Gordona, više od 60 ljudi je zbrinuto nakon zemljotresa.

''Pojedine crkve su se djelimično urušile, neke škole evakuisane'', rekao je Gordon.

Zemljotres je izazvao nestanak struje i oštetio zgrade širom regiona Centralni Visajas, gdje spasioci pretražuju srušene objekte u potrazi za mogućim žrtvama i preživjelima.

Zemljotres ovakve snage može da izazove štetu na loše podignutim građevinama.

