Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 13 kilometara sjeveroistočno od Bogoa.

Zemljotres magnitude 6.2 stepeni Rihtera zabilježen je u utorak, 30. septembra 2025 u 15:59 časova po našem vremenu na Filipinima.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 6.6 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a građani svjedoče da je zemljotres bio silovit.

"Cijela se kuća tresla. Trebalo je minut, dva da se sve smiri", "Probudio nas je baš jak zemljotres", "Sve se treslo, srećom, ništa nije popucalo", "Sve je baš treslo, baš je trajao", "Sve se pomjeralo po kući, mačke su baš uznemirene", ređali su se komentari.