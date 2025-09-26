Aleksandar Lukašenko sastao se danas sa Vladimirom Putinom.

Izvor: Youtube/ The Sun/Screenshot

Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko sastao se danas sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi kada su razgovarali o brojnim temama, prenosi "Sputnjik". Nakon sastanka, obratio se medijima kada je saopštio da ruski predsjednik ima dobru ideju za kraj rata u Ukrajini.

Nije otkrio detalje ovog predloga, ali je najavio da će Putin to sam uskoro uraditi. Taj plan već zna američki predsjednik Donald Tramp.

"Predsjednik Putin i ja smo to razmatrali, ali ja sada o tome neću govoriti. Predsjednik će vam sam reći sve", rekao je Lukašenko.

Prema riječima Lukašenka, predlog je dobar i za Ukrajinu. Potom je naveo šta bi moglo Ukrajincima da se dogodi ako ovaj predlog ne prihvate.

"Ako Ukrajinci ne prihvate predloge, biće kao što je bilo na početku Drugog svetskog rata. Biće još gore. Izgubiće cijelu Ukrajinu", objasnio je Lukašenko.

Da podsjetimo, Rusija je ranije objavila svoje uslove za uspostavljanje mira u Ukrajini. Putin je tražio da Ukrajina povuče trupe iz Donjecka i Luganska, ali je to Ukrajina odbila nazivajući takav predlog sramnim jer bi njegovim prihvatanjem potpisala kapitulaciju.