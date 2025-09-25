Evropski lideri strahuju da Donald Tramp pokušava da prebaci odgovornost za rat u Ukrajini na EU, postavljajući očekivanja koja je teško ispuniti, dok istovremeno ublažava retoriku prema Kijevu i kritikuje evropski uvoz ruske energije.

Izvor: Ukraine Presidents Office / Alamy / Profimedia

Evropski zvaničnici strahuju da najnovija retorika Donalda Trampa o Ukrajini ima za cilj da im postavi nemoguću misiju, što bi omogućilo američkom predsjedniku da prebaci odgovornost sa Vašingtona ukoliko Kijev posustane u ratu ili ostane bez finansijskih sredstava, piše Financial Times.

Nakon višemjesečnih pritisaka na Ukrajinu da postigne sporazum sa Moskvom i odrekne se teritorija pod ruskom okupacijom, Tramp je u utorak iznenadio evropske prestonice. Na društvenim mrežama poručio je da Ukrajina može da se "bori i pobjedi" na cijeloj svojoj teritoriji, "uz pomoć EU".

Iako je Trampova nova izjava u nekim krugovima dočekana pozitivno, brojni evropski zvaničnici zaključili su da on zapravo pokušava da prebaci odgovornost za odbranu Ukrajine na Evropu, sa očekivanjima koja će teško moći da se ispune.

Igra prebacivanja krivice

Premijer Poljske Donald Tusk u četvrtak je javno upozorio da Trampov "iznenađujući optimizam" prikriva zapravo "obećanje o smanjenom američkom angažovanju i prebacivanju odgovornosti za okončanje rata na Evropu". Na mreži X (bivši Tviter), poručio je: "Bolje istina nego iluzije."

"Ovo je početak igre prebacivanja krivice", rekao je jedan zvaničnik komentarišući Trampovu naglu promjenu stava. Drugi je dodao da Tramp "gradi izlaznu strategiju" kako bi mogao da okrivi Evropu, ukoliko bude potrebno.

Jedan njemački zvaničnik ocijenio je da je zaokret u Trampovom tonu "spektakularan" i "generalno dobar", ali da je Tramp "postavio izuzetno visoka očekivanja".

Karlo Masala, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu Bundesver u Minhenu, smatra da Tramp želi da izbjegne da ovaj sukob postane "njegov rat", a ne više samo "Bajdenov rat".

Jedan evropski zvaničnik protumačio je Trampovu poruku "Srećno svima!" kao signal o primopredaji odgovornosti, dok je drugi kratko poručio: "Svi vide da se povlači."

Makronov optimizam i opšti oprez

Nakon sastanka sa Donaldom Trampom u Njujorku, francuski predsjednik Emanuel Makron dao je izjavi pozitivan ton, opisujući je kao "veoma korektnu". Dodao je: "Ako u potpunosti podržimo Ukrajinu u ovoj situaciji, ruska ekonomija trpi, tako da postoji prilika za dobru budućnost."

Uprkos tome, evropski zvaničnici ističu da su lideri EU zaključili kako Tramp više ne može da se smatra pouzdanim saveznikom.

Premijer Poljske Donald Tusk takođe je zatražio veću podršku NATO saveznika, posebno nakon što je početkom mjeseca oko dvadeset ruskih dronova ušlo u poljski vazdušni prostor. Poručio je da je Poljska spremna da "bez rasprave obara leteće objekte koji naruše njen teritorijalni integritet", i pozvao na "stoprocentnu sigurnost" da će saveznici podržati takav stav.

Na pitanje da li bi članice NATO-a trebalo da budu spremne da obaraju ruske letelice, Tramp je u utorak kratko odgovorio: "Da."

Ukrajinski pogled na situaciju

Trampov ton kada je riječ o ratu u Ukrajini promijenio se od kada se početkom januara vratio u Bijelu kuću. Nakon sukoba sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim u februaru, ublažio je svoj pristup, a u utorak je ukrajinskog lidera nazvao "hrabrim čovjekom."

Sergij Kislitsja, prvi zamjenik ukrajinskog ministra spoljnih poslova, izjavio je u srijedu za Financial Times da Trampove izjave "nisu bile spontane niti emocionalne", već rezultat "dugih, višeslojnih razgovora s Ukrajinom, evropskim partnerima i američkim zvaničnicima."

Kislitsja: "Evropljani mogu i treba da urade više"

Sergij Kislitsja ne slaže se sa tvrdnjama da se američki predsjednik Donald Tramp povlači i postavlja nemoguće uslove Ukrajini. Naprotiv, smatra da je Tramp iznio važnu i jasnu poruku.

"Evropljani mogu da urade više, i treba da urade više", izjavio je Kislitsja, pozivajući se na činjenicu da pojedine članice Evropske unije još uvek kupuju naftu i gas od Rusije, uprkos ratu i sankcijama.

Fokus na ruske energente

U poslednjim nedeljama, Tramp je sve više usmeravao pažnju na pitanje izvoza ruske energije u Evropu. U govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u utorak, poručio je da je spreman da uvede "snažne carine" koje bi, kako tvrdi, "mogle zaustaviti krvoproliće", ali samo pod uslovom da evropske zemlje takođe pristanu na slične mjere.

"Kupujete naftu i gas od Rusije, dok se istovremeno borite protiv Rusije. To je sramota", izjavio je američki predsjednik.

Ranije ovog mjeseca, Tramp je pozvao Evropsku uniju da uvede carine i do 100 odsto na uvoz iz Indije i Kine, koje su među najvećim kupcima ruske energije. Međutim, takav zahtjev se u Briselu smatra neizvodljivim i politički neodrživim.

Lijana Fiks, viša saradnica Savjeta za spoljne odnose, izjavila je da evropski zvaničnici ne vjeruju da bi Tramp zaista slijedio njihov primjer:

"Ne vjeruju da će Tramp ići tim putem. On jednostavno nije pouzdan po tom pitanju", zaključila je ona.