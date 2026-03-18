Barska policija je, shodno rješenju Osnovnog suda u Baru o određivanju pritvora, juče locirala i sprovela u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija M.J. (28) iz tog grada.

Uprava policije je saopštila da je taj Baranin član organizovane kriminalne grupe.

"M.J. je zatečen u kršenju mjere nadzora – zabrane pristupa ili sastajanja sa oštećenim licem, na udaljenosti manjoj od 50 metara, koja mu je izrečena od strane Osnovnog suda u Baru 8. februara 2026. godine. Naime, M.J. je od strane interventne jedinice Odjeljenja bezbjednosti Bar zatečen ispred ulaza u zgradu u kojoj živi oštećeno žensko lice. Tom prilikom, kod njega je pronađen i oduzet gasni pištolj marke Zoraki", piše u saopštenju.