Iran podnio "pravedan" predlog evropskim zemljama kako bi izbjegao nove sankcije UN zbog nuklearnog programa

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je danas da je podnio evropskim silama "uravnotežen i pravedan" predlog o nuklearnom pitanju da bi spriječio ponovno uspostavljanje sankcija UN protiv njegove zemlje.

Savjet bezbjednosti UN treba danas da glasa o rezoluciji o tome da li ponovo uvesti sankcije Iranu zbog njegovog nuklearnog programa.

Rezolucija koju je predložila Južna Koreja, aktuelni predsjedavajći Savjeta bezbjednosti UN, od 15 članova tog tijela trebalo bi da dobije podršku najmanje devet da bi se zaustavilo ponovno stupanje na snagu sankcija krajem mjeseca, kako je definisanom u nuklearnom sporazumu Irana sa svjetskim silama iz 2015. godine.

Iran je predložio "kreativan, uravnotežen i pravedan predlog koji odgovara na legitimnu zabrinutost i koji je za ; uzajamnu dobrobit", napisao je Aragči na društvenoj mreži X.

Automatsko obnavljanje sankcija je osmišljeno da bi se predupredilo ulaganja veta, osim ako se Savjet bezbjednosti UN ne saglasi da zaustavi mehanizam.

Poslednjih nekoliko nedelja vodila se intenzivna diplmatija između Irana i evropskih zemalja, ali za sada nije bilo rješenja i sve su indikacije da će vjerovatno ponovo biti uvedene sankcije.

Lideri Njemačke i Evropske unije upozorili su Iran u srijedu da tek treba da preduzme potrebne akcije da zaustavi ponovno uspostavljanje sankcija.

Zemlja već ima teškoće posle 12-odnevnog rata i desetogodišnje finansijske krize.

"Prozor za nalaženje diplomatskog rješenja o iranskom nuklearnom pitanju se zatvara vrlo brzo", saopštila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas.

"Iran mora da pokaže vjerodostojne korake kao odgovor na zahtjeve Francuske, Britanije i Njemačke, a to znači demonstriranje pune saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju i dozvoljavanje inspekcija svih nuklearnih lokacija bez odlaganja", rekla je Kalas.