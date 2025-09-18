Vojska tvrdi da su napadi odgovor na pokušaje obnove aktivnosti Hezbolaha.

Izvor: GALI TIBBON / AFP / Profimedia

Izraelska vojska započela je talas vazdušnih napada na ciljeve Hezbolaha u južnom Libanu, oko sat vremena pošto je izdala upozorenje stanovnicima nekoliko gradova u tom području i pozvala na evakuaciju.

Vojska Izraela saopštila je da će izvesti vazudšne napade kao odgovor na pokušaje Hezbolaha da obnove aktivnosti u tom području.

Izraelska vojska objavila je mape koje prikazuju lokacije objekata i zgrada koje će biti meta napada u gradovima Majs el Džabal, Kfar Tebnit i Dibin.

"Radi vaše bezbjednosti, potrebno je da odmah evakuišete te zgrade i susedne zgrade i da se distancirate od njih najmanje 500 metara" rekao je portparol izraelske vojske Avičaj Adrei.