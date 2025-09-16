Izraelske odbrambene snage (IDF) pokrenule su kopnenu ofanzivu na grad Gazu, uz masovne vazdušne udare, artiljeriju i tenkove. Više od 350.000 Palestinaca je već evakuisano, a očekuje se dalji rast broja raseljenih.

Izraelska vojska je pokrenula kopnenu ofanzivu kako bi okupirala grad Gazu. To je objavio američki sajt Aksios koji navodi da vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za ovu operaciju tvrdi da ima za cilj iskorenjivanje Hamasa.

Navodi se da noćas započeta kopnena operacija predstavlja novu eskalaciju u ratu koji traje već skoro dvije godine, očekuje se da će ona povećati broj žrtava i pogoršati humanitarnu katastrofu u palestinskoj enklavi.

Izvještač italijanskog lista Korijere dijela sera iz Izraela navodi da je ulasku kopnenih trupa prethodio opšti napad na najveći grad Pojasa Gaze u kojem su korišćeni borbeni avioni, dronovi, helikopteri Apač, kao artiljerijska vatra i tenkovi.

Navodi se da je napad krenuo oko ponoći i da se nebo iznad grada Gaze obasjavalo eksplozijama na nekih 100 sekundi, pošto je u manje od 40 minuta izvršeno dvadesetak vazdušnih udara.

Do sada evakuisano 350.000 Palestinaca

Tajms of Izrael prenosi da su Izraelske odbrambene snage (IDF) sinoć saopštile da je više od 350.000 Palestinaca do sada evakuisano iz grada Gaze u druge djelove enklave.

"Procjenjuje se da su hiljade drugih napustile grad tokom noći usred jakog talasa vazdušnih napada", kaže izvor tog medija iz izraelske vojske.

Izvor kaže da će se broj palestinskih civila koji napuštaju grad Gazu vjerovatno povećavati kako kopnena ofanziva IDF protiv Hamasa, koja ima za cilj osvajanje grada, bude napredovala.

Procijenjeno je da je oko milion Palestinaca boravilo u gradu Gazi prije nego što je IDF počeo da se priprema za ofanzivu. Prošle nedelje, IDF je naredio Palestincima u svim djelovima Gaze da se evakuišu odmah prije ofanzive.

Nakon izvještaja palestinskih medija o intenzivnim vazdušnim napadima IDF na grad Gazu tokom noći, ministar odbrane Izrael Kac je poručio da se trupe "hrabro bore da stvore uslove za oslobađanje talaca i poraz Hamasa".

"(Grad) Gaza gori. IDF udara gvozdenom pesnicom po terorističkoj infrastrukturi. Nećemo popustiti i nećemo odustati dok se misija ne završi", navodi se u saopštenju Kaca.

Udar nakon sastanka Netanjahua i Rubija

Žestoki vazdušni udari i početak kopnenog upada u grad Gazu uslijedili su nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio podržao izraelsku ofanzivu na toj teritoriji.

"U toku je jako, neumorno bombardovanje Gaze, a opasnost se stalno povećava. Čujemo njihove krike", kazao je za AFP očevidac Ahmed Gazal. On je dodao da su kuće uništene, a stanovnici zarobljeni pod ruševinama.

Istovremeno sinoć su porodice izraelskih talaca koje Hamas drži u Pojasu Gaze započele kampovanje ispred rezidencije premijera Netanjahua u Jerusalimu, kako bi izvršili pritisak na njega da obustavi ofanzivu.

Oni su bili u vrećama za spavanje pošto im je policija zabranila da postave šatore na ulicu. BBC prenosi da Netanjahu ne isključuje dalje udare na lidere Hamasa u inostranstvu nakon prošlonedeljnog napada u Kataru.

On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Rubiom kazao da vođe palestinske ekstremističke organizacije neće imati imunitet "gdje god da se nalaze". Netanjahu je rekao da svaka zemlja ima pravo "da se brani van svojih granica".

Odluka Izraela da napadne lidere Hamasa u Kataru, bliskom savezniku SAD, izazvala je međunarodno negodovanje i kritike američkog predsjednika Donalda Trampa. Hamas je saopštio da je šest ljudi poginulo, ali da su njegovi lideri preživjeli.

Netanjahuova izjava dolazi nekoliko dana nakon što je Bijela kuća saopštila da je Tramp uvjerio Katar "da se tako nešto (napad) neće ponoviti na njihovom tlu".