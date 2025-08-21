Izraelske trupe su uspostavile uporište na periferiji grada, u kojem živi više od milion Palestinaca, nakon višednevnog intenzivnog bombardovanja i artiljerijske vatre.

Izvor: Profimedia

Veliki broj Palestinaca počeo je da bježi danas iz grada Gaza nakon što je izraelska vojska započela prvu fazu planirane kopnene ofanzive, saopštili su zvaničnici.

Izraelske trupe su uspostavile uporište na periferiji grada, u kojem živi više od milion Palestinaca, nakon višednevnog intenzivnog bombardovanja i artiljerijske vatre, prenosi BBC.

To je navelo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutjereša da obnovi pozive na trenutni prekid vatre „kako bi se izbjegla smrt i uništenje“ koje bi napad „neizbježno uzrokovao“.

Izrael nastavlja sa svojim planom zauzimanja cijelog grada Gaze uprkos međunarodnim kritikama, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Portparol vojske rekao je da trupe već djeluju u područjima Zeitouna i Jabalije kako bi postavile temelje za ofanzivu, koju je ministar odbrane Izael Kac odobrio u utorak, a koja će biti predložena kabinetu za bezbjednost kasnije ove sedmice.

Oko 60 hiljada rezervista pozvano je za početak septembra kako bi se oslobodilo aktivno osoblje za operaciju.

Premijer Benjamin Netanjahu rekao je da „skraćuje rokove“ za zauzimanje onoga što je opisao kao „posljednja uporišta terora“ u Gazi.

Očekuje se da će stotinama hiljada Palestinaca u gradu Gazi biti naređeno da se evakuišu i upute u skloništa na jugu Gaze dok se pripremaju izraelski plan preuzimanja vlasti.

Izraelska vlada je objavila svoju namjeru da osvoji cijeli Pojas Gaze nakon što su u julu propali indirektni pregovori s Hamasom o prekidu vatre i sporazumu o oslobađanju talaca.