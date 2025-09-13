Incident se dogodio u pritvorskoj jedinici u gradu Dedham

Izvor: Printscreen News Boston

Brajan Volš, muškarac iz Masačusetsa koji je optužen da je ubio i raskomadao svoju suprugu Anu Volš, napadnut je u zatvoru svega nekoliko nedelja prije početka suđenja za ubistvo ove Beograđanke.

Incident se dogodio u pritvorskoj jedinici u gradu Dedham, u četvrtak nešto prije 22 sata.

Kancelarija šerifa okruga Norfok potvrdila je da je jedna osoba u zatvoru zbrinuta zbog povreda koje nisu bile opasne po život nakon napada u jednoj od stambenih jedinica objekta neposredno prije 22 časa. Kancelarija nije identifikovala dotičnog muškarca, ali je saopštila da je bio svjestan kada je odveden u Medicinski centar Bet Izrael Dikones u Bostonu.

"Drugi zatvorenik umiješan u incident savladan je od strane stražara, a pronađen je i improvizovani tupi predmet“, navodi se u saopštenju.

Istraga je u toku.