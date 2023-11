Brajanu Volšu, suprugu Ane Volš, koja je nestala u Americi odbačen je sudski postupak.

Izvor: privatna arhiva

Jedan od tri sudska postupka protiv Brajana Volša, osumnjičenog za ubistvo supruge, Beograđanke Ane Volš, odbačen je ove nedelje. Volšu je trebalo da se sudi na ostavinskom sudu u Plimutu u Masačusetsu zbog sumnje da je uništio testament njegovog oca i ukrao stotine hiljada dolara iz nasledstva. Međutim, slučaj je odbačen u ponedeljak na "zahtev obe strane", prema sudskim zapisima, piše "Foks njuz".

Volšovi rođaci, koji su pokrenuli tužbu u decembru 2018, rekli su da ne žele da troše još novca u slučaju jer čak i ako pobjede, ne misle da će moći da povrate pare. Volš je optužen da je uništio testament svog pokojnog oca dr Tomasa Volša, u kojem ga je praktično isključio iz nasledstva i prodao njegove umetnine, tepihe, nakit i automobil, prema sudskim zapisima, koji pokazuju kako je Brajan odugovlačio suđenje skoro pet godina. Sva njegova imovina zaplenjena je tokom leta dok se Volš brani od opružbi da je ubio svoju suprugu Anu Volš 1. avgusta ove godine i rešio se njenog tijela.

"Biće beskorisno rasipanje imovine za plaćanje sudskih taksi na suđenju", navodi se u zahtjevu za odbacivanje ostavinskog predmeta. "Čak i ako budu uspješni u procesu, to će ih samo koštati, a neće rezultirati povraćajem sredstava koje je uzeo Brajan Volš", dodaje se u zahtevu. U međuvremenu, slučaj ubistva protiv Volša je odložen prošle nedelje i pomeren za januar 2024, dok dvije strane čekaju rezultate DNK analize iz nezavisne laboratorije. Policija je pronašla testeru za metal u kontejneru, zajedno sa nekim Aninim ličnim stvarima, što je dio spiska dokaza u slučaju ubistva.

Međutim, Anino tijelo još uvek nije pronađeno što predstavlja tešku bitku za tužilaštvo, koje mora da se osloni na posredne dokaze da bi dobilo slučaj. Brajan Volš od početka procesa tvrdi da je nevin, dok je njegova advokatica Trejsi Majner dala samo nekoliko komentara, rekavši da će probati da slučaj dobije u sudnici a ne u medijima.Treća pravna stvar koja visi nad glavom Brajana Volša je federalni slučaj umjetničke prevare, gde je osuđen za prodaju lažnih slika Endija Vorhola na eBay-u. Bio je u kućnom pritvoru kada je Ana nestala 1. januara 2023. godine.

Bio je zatvoren u njihovom domu u Kohasetu, u Masačusetsu, dok je vjerovao da ga njegova žena, izvršna direktorka za nekretnine koja radi u Vašingtonu, vara sa muškarcem u glavnom gradu, prema sudskim dokumentima. Kućni pritvor, zajedno sa Brajanovom taktikom odugovlačenja, odugovlačio je slučaj, za koji su tužioci tvrdili da je zategao Brajanov i Anin brak, prema sudskim podnescima u slučaju ubistva. Tužioci tvrde da je Brajan pretukao svoju ženu 1. januara, raskomadao njeno tijelo i riješio ga se.

Prije toga je navodno unajmio privatnog detektiva da prati Anu u Vašingtonu, i pretraživao na Guglu stvari u vezi sa razvodom. To je dovelo do još jednog uznemirujućeg otkrića - Brajan je navodno pretraživao na Guglu niz jezivih stvari - od toga kako da se riješi tijela, do toga da li može da bude optužen ako nema tijela. Brajan se izjasnio da nije kriv u slučaju ubistva supruge Ane, sa kojom ima male sinove.