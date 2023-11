Bez obzira na to što se Brajan Volš nije pojavio na suđenju, odbrana i tužilaštvo su saopštili najnovije informacije o prikupljanju dokaza!

Izvor: privatna arhiva

U američkoj državi Masačusets danas je održano suđenje Brajanu Volšu (48) za ubistvo supruge, Beograđanke Ane Volš (39), ali se on nije pojavio na zakazanom ročištu. Bez obzira na to odrbana i tužilaštvo su saopštili najnovije informacije o prikupljanju dokaza!

Tužilaštvo i advokati u ovom slučaju su nedavno imali konferencijski razgovor sa privatnom laboratorijom "Bode", kojoj je država poslala desetak uzoraka DNK, a čiji bi rezulatati mogli poslužiti kao dokaz u ovom predmetu. "Za jedan broj tih uzoraka rečeno je da su 'ograničenog kvaliteta' i testiranje je zato zaustavljeno. Očekuje se da će eksperti posjetiti laboratoriju radi pregleda uzoraka", navode američki mediji.

Naglašeno je i da je državna kriminalistička laboratorija završila svoju kriminalističku obradu, iako još nije dostavljen konačan izvještaj, te će tužioci izabrati neke uzorke za testiranje u državnoj laboratoriji. Sudsko ročište u avgustu u slučaju Volša, da podsjetimo, odloženo je za danas jer su tužioci rekli da još čekaju analizu DNK iz nezavisne laboratorije, koja ponovo nije dostavljena.

"Bez obzira na to, ti dokazi bi mogli biti ključnan dokaz za ubistvo Beograđanke koje je izazvalo međunarodnu pažnju, a protiv njenog supruga Brajana", navode mediji iz SAD.

Pravni analitičar iz Bostona Majkl Kojn rekao je ranije ovog mjeseca da je DNK posebno važan jer istražitelji nikada nisu pronašli telo Ane Volš.

"Ne samo da tužioci moraju da dokažu da je on ubio svoju ženu, već moraju da dokažu i da je ona mrtva. Djelić kosti sam po sebi ne dokazuje nužno smrt. To dokazuje da je možda bila povrijeđena, a oni pokušavaju da dokažu ubistvo prvog stepena", rekao je Kojn za NBC10. Advokat Brajana Volša je rekao da očekuju da će imati "sve" do kraja godine, a još jedna statusna konferencija je zakazana za 23. januar 2024., a očekuje se da će tada prisustvovati i Brajan Volš.