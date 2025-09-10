Katmandu pod policijskim časom dok vojska patrolira ulicama nakon dva dana nemira koji su odveli do ostavke premijera K. P. Šarme Olija. Tokom protesta poginulo je 19 ljudi, zapaljene su vladine zgrade, a vlasti i demonstranti spremaju pregovore.

Izvor: Paavan MATHEMA / AFP / Profimedia

Vojnici patroliraju ulicama Katmandua u srijedu, tokom neograničenog policijskog časa u glavnom gradu Nepala nakon dva dana smrtonosnih protesta protiv korupcije zbog kojih je premijer K. P. Šarma Oli podnio ostavku.

Najgore nemire u posljednjih nekoliko decenija u siromašnoj himalajskoj zemlji izazvala je zabrana društvenih mreža objavljena prošle nedelje, a zatim ukinuta nakon što je u ponedeljak 19 ljudi poginulo dok je policija ispaljivala suzavce i gumene metke kako bi kontrolisala masu.

"Prvo pokušavamo da normalizujemo situaciju. Želimo da zaštitimo ljudske živote i imovinu", rekao je u srijedu portparol vojske Radža Ram Basnet.

Pripremaju se pregovori

Nije bilo izvještaja o protestima u glavnom gradu, ali su mediji javili da je oko 25 ljudi privedeno zbog pokušaja "stvaranja problema" u predgrađu Katmandua. Rojters nije mogao odmah da potvrdi ove izvještaje.

Nekoliko vladinih zgrada, od Vrhovnog suda i parlamenta do domova ministara, uključujući i Olijevu privatnu rezidenciju, zapaljeno je tokom protesta u utorak, a nemiri su se smirili tek nakon njegove ostavke.

Izvor: Anup OJHA / AFP / Profimedia

"Ovdje nema demonstranata. Samo nekoliko ljudi hoda ulicom. Ovdje je mirno", rekao je za Rojters Ram Kumar Šrestha, stanovnik Maharadžgundža u glavnom gradu. Mediji su javili da su u toku pripreme za pregovore između vlasti i demonstranata, ali nisu precizirali detalje.

Nepal ima velike ekonomske probleme

Većina demonstranata su mladi ljudi koji su izrazili nezadovoljstvo onim što nazivaju neuspjehom vlade u borbi protiv korupcije i poboljšanju ekonomskih uslova. Godinama nedostatak radnih mjesta tjera milione ljudi da traže posao u zemljama poput Malezije, Bliskog istoka i Južne Koreje, uglavnom na gradilištima, kako bi slali novac kući.

Smješten između Indije i Kine, Nepal se bori sa političkom i ekonomskom nestabilnošću otkako je monarhija ukinuta nakon protesta 2008. godine. Indijski bezbjednosni kabinet se takođe sastao u utorak uveče kako bi razgovarao o situaciji u susjedstvu.

"Stabilnost, mir i prosperitet Nepala su od najveće važnosti. Ponizno apelujem na svu svoju braću i sestre u Nepalu da održe mir i red", napisao je premijer Indije Narendra Modi u objavi na X.