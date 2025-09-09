Rabi Kašmi Čitrakar, supruga bivšeg premijera Džalanata Kanala, preminula je nakon što je rulja zapalila njihovu kuću u Dalu tokom protesta generacije Z u Nepalu.

Izvor: Kurir

Grupa demonstranata je navodno prisilno uvela Rabi Kašmi Čitrakar u rezidenciju prije nego što je zapalila kuću. U kritičnom stanju prebačena je u bolnicu za opekotine u Kirtipuru, ali povrede su bile fatalne.

Prema riječima porodice, Rabi Kašmi Čitrakar, supruga bivšeg premijera Nepala Džalanata Kanala, preminula je nakon što je zadobila teške povrede kada je njihova kuća u Dallu zapaljena usred aktuelnih nemira.

Prema pisanju nepalskog portala Khabar Hub, članovi porodice su naveli da je Čitrakar prebačena u bolnicu za opekotine u Kirtipuru u kritičnom stanju, ali nije uspjela da preživi.

Napad se dogodio dok su nasilni protesti predvođeni pripadnicima generacije Z trajali drugi dan zaredom, uprkos tome što je vlada objavila da ukida zabranu društvenih mreža. Demonstranti su zahtijevali smjenu premijera Olija i pad vlade, nakon što su još dvije osobe ubijene drugog dana protesta, čime je broj poginulih porastao na 22, dok je više od 300 ljudi povrijeđeno.

Ključne vladine i političke institucije širom Nepala našle su se na meti napada - rulje su zapalile zgradu Singh Durbar, centralni administrativni kompleks u Katmanduu, kao i predsjedničku rezidenciju Šital Nivas. Zapaljene su i rezidencije predsjednika Rama Čandre Paudela, premijera KP Šarme Olija, kao i bivših premijera Pušpe Kamala Dahala "Pračande" i Šera Bahadura Deube.

Tokom napada na Deubinu rezidenciju, on i njegova supruga, ministarka spoljnih poslova Arzu Rana Deuba, navodno su fizički napadnuti. Kancelarije političkih partija takođe su bile mete u jeku eskalacije nereda. Demonstranti su takođe razvlačili ministra finansija po ulicama.