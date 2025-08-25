Poljski predsjednik je vetoom na zakon o pomoći izbjeglicama doveo u pitanje finansiranje satelitskog interneta Starlink, koji Poljska plaća za Ukrajinu – od 1. oktobra bi mogla da nestane veza ključna za komunikaciju u ratu.

Ukrajinski pristup satelinskom internetu Ilona Maska, Starlinku, mogao bi biti prekinut zbog veta poljskog predsjednika na zakon o pomoći izbjeglicama, izjavio je danas zamjenik premijera Poljske. Poljska plaća korišćenje Starlinka za Ukrajinu, koji joj pruža ključnu internet vezu u ratu protiv Rusije.

Poljski predsjednik Karol Navrocki danas je stavio veto na zakon o proširenju državne finansijske pomoći ukrajinskim izbjeglicama i otkrio planove za ograničavanje njihovog budućeg pristupa dječjoj zaštiti i zdravstvenoj zaštiti. Ali zamjenik premijera i ministar za digitalna pitanja Kšištof Gavkovski rekao je da je zakon na koji je stavljen veto takođe pravna osnova za Starlink za Ukrajinu.

"To je kraj Starlink interneta, koji Poljska pruža Ukrajini dok je u ratu", objavio je na društvenoj mreži Iks.

Portparol ministarstva za digitalne poslove rekao je da predsjednikov veto znači da neće biti pravnog osnova za Starlink plaćanja od 1. oktobra.

Portparol predsjednika rekao je Rojtersu da bi pravni osnov za Starlink plaćanja mogao biti vraćen ako parlament usvoji zakon koji je predsjednik podnio do kraja sledećeg mjeseca.

Poljska je jedan od najvažnijih saveznika Ukrajine od početka ruske invazije 2022. godine. I centristička vlada premijera Donalda Tuska i Navrocki, konzervativni nacionalista, slažu se oko potrebe da se pomogne Ukrajini, ali neki Poljaci su sve nezadovoljniji pružanjem pomoći skoro 1,5 miliona Ukrajinaca koji trenutno žive u Poljskoj.

Navrocki, inspirisan američkim predsjednikom Donaldom Trampom, obećao je tokom svoje predizborne kampanje ove godine da će "oljake staviti na prvo mjesto" i ograničiti prava stranaca u zemlji.