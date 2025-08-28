Adam Niđelski, bivši ministar zdravlja Poljske, brutalno je napadnut ispred restorana u Sjedlicama. Dvojica muškaraca, nezadovoljni pandemijskim mjerama, udarila su ga pesnicom u lice i šutirala dok je ležao na zemlji.

Izvor: Profimedia

Policija na istoku Poljske uhapsila je dvojicu muškaraca optuženih za napad na bivšeg ministra zdravlja Adama Niđelskog u gradu Sjedlice, prenosi TVP World.

Napad se dogodio u srijedu popodne ispred restorana nakon što su muškarci prišli Niđelskom i uputili mu kritike zbog ograničenja i odluka uvedenih tokom pandemije kovida, a zatim su ga udarili pesnicom u lice i počeli da ga šutiraju. Niđelski je danas potvrdio da je bio napadnut.

"Prije nekoliko sati bio sam žrtva brutalnog napada. Pretukla su me dvojica muškaraca koji su vikali 'Smrt izdajnicima domovine'. Udarili su me u lice, a zatim šutirali dok sam ležao na zemlji. Čitav incident je trajao nekoliko sekundi prije nego što su napadači pobjegli", naveo je on na platformi Iks.

Adam Niedzielski zabrał głos po pobiciu! Odebranie państwowej ochrony? "To była decyzja pana ministra@MKierwinski"https://t.co/777g12Skqq — Tygodnik Sieci (@Tygodnik_Sieci)August 28, 2025

Prema saopštenju tužilaštva, napadači koji su bili u alkoholisanom stanju, počinioci, 35-godišnji i 39-godišnji muškarac, sami su se predali policiji.

Nakon što je otpušten iz bolnice, Niđelski je rekao da je napad povezan sa klimom neprijateljstva oko mjera donijetih tokom pandemije i sa činjenicom da mu je ukinuta lična zaštita.

"Čitav ovaj incident je rezultat tolerisanja govora mržnje, ali i odluke ministra Kirvinskog (ministra unutrašnjih poslova) da mi oduzme obezbjeđenje uprkos brojnim prijetnjama koje su mi upućene u javnosti", dodao je.