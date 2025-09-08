Pala je francuska vlada!

Izvor: JEANNE ACCORSINI / Sipa Press / Profimedia

Francuski parlament izglasao je danas nepovjerenje vladi premijeru Fransoi Bajruu, prenosi "Gardijan". Ovo je već treći pad vlade u Francuskoj nakon vanrednih parlamentarnih izbora koji su održani u junu 2024. godine.

Bajru nije uspio da "progura" nove ekonomske mere koje su se odnosile na rezove u državnom budžetu. Sada francuski predsjednik Emanuel Makron ima tri opcije, to su:

Imenovanje novog premijera

Da ubijedi Bajrua da ostane vršilac dužnosti premijera do daljnjeg

Raspisivanje novih vanrednih parlamentarnih izbora

Le gouvernement#Bayrouest tombé.



La France entre donc dans une crise politique inédite qui pourrait se terminer par la démission d’Emmanuel Macron dans quelques mois.pic.twitter.com/u9HD1BNvtw — Tom Boyer (@tomalxbr)September 8, 2025

Nacionalna skupština Francuske izglasala je njegovo razrešenje sa 364 glasa protiv i 194 za čime je srušena njegova manjinska vlada. Bajru podnosi ostavku u utorak 9. septembra Makronu, ali na funkciji ostaje do imenovanja naslednika.