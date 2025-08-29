Visoki zvaničnici, uključujući bivšeg britanskog premijera i bliske savjetnike američkog predsjednika, razmatraju kontroverzan plan za posleratnu obnovu Gaze koji uključuje masovno preseljenje stanovnika i pretvaranje enklave u turističko i trgovačko središte.

Izvor: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Predsjednik Donald Tramp je u srijedu predsjedavao na sastanku o politici vezanoj za izraelski rat u Gazi i posleratnim planovima za palestinsku teritoriju, a pridružili su mu se njegov zet i bivši izaslanik za Bliski istok Džared Kušner, kao i bivši britanski premijer Toni Bler.

Tramp, visoki zvaničnici Bijele kuće, Bler i Kušner razgovarali su o krizi sa taocima, planovima za povećanje isporuke hrane, posleratnim planovima i još mnogo toga, rekao je zvaničnik za Rojters. Zvaničnik je opisao sastanak kao "običan sastanak o politici", vrstu sastanaka koje Tramp i njegov tim često održavaju.

Kušner, koji je oženjen Trampovom ćerkom Ivankom, bio je ključni savjetnik Bijele kuće za Bliski istok u Trampovom prvom mandatu. Bler je, sa svoje strane, bio premijer tokom rata u Iraku 2003. godine, koji je aktivno podržavao, zbog čega je naišao na brojne kritike, a na Bliskom istoku nije baš omiljena ličnost.

"Bler je poslednja osoba koju bi Tramp trebalo da sluša kada je u pitanju Bliski istok. On je uveo britansku vojsku u ratove iz kojih nema izlaza, gdje smo izgubili ogromne količine krvi, bogatstva i ugleda", oštro je za britanski Telegraph napisao Robert Tombs, britanski istoričar.

Tramp je tokom svoje predsjedničke kampanje obećao brz kraj rata u Gazi, ali rešenja i dalje nema ni sedam mjeseci nakon početka njegovog drugog mandata. Drugi mandat Trampa započeo je primirjem koje je trajalo dva mjeseca, sve dok izraelski napadi 18. marta nisu odnijeli živote blizu 400 Palestinaca. U poslednje vrijeme, snimci izgladnjelih Palestinaca u Gazi, među kojima je mnogo djece, šokirali su svijet i izazvali talas kritika na račun američkog saveznika Izraela zbog dalje pogoršane situacije.

U februaru je Tramp predložio da SAD preuzmu kontrolu nad Gazom i trajno raseljenje Palestinaca sa obalnog područja. Plan je globalno osuđen i označen kao "etničko čišćenje" od strane stručnjaka za ljudska prava i UN-a. Prisilno raseljavanje je protivno međunarodnom pravu. Tramp je ovaj plan, koji poslednjih nedelja nije javno pominjao, predstavio kao ideju preuređenja Gaze u "Rivijeru Bliskog istoka".

Plan je odražavao predlog koji je Kushner izneo godinu dana ranije, da se Gaza "očisti" od palestinskih stanovnika i pretvori u obalni turistički centar. Financial Times je u julu izvijestio da je Institut Toni Bler (TBI) učestvovao u razvoju posleratnog plana za Gazu. Iz instituta su tada naveli da su "imali mnogo razgovora sa različitim grupama o posleratnoj obnovi Gaze, ali nijedan nije uključivao ideju prisilnog preseljenja stanovništva".

"Bler mora da izvještava poslanike"

Trampov izaslanik za Bliski istok i druga krizna područja poput Ukrajine, Stiv Vitkjof, izjavio je da SAD pripremaju "veoma sveobuhvatan" plan za dan nakon rata. Međutim, malo je detalja otkriveno o sadržaju sastanka, prenosi BBC.

Sastanak u Bijeloj kući održan je nakon što je izraelska vojska upozorila Palestince da je evakuacija grada Gaze "neizbježna", dok se njihove snage pripremaju za zauzimanje celog grada. Hiljade ljudi već su se preselile zbog izraelskog napretka u Gazi, uglavnom u druge djelove grada gdje i dalje živi oko milion Palestinaca. Početkom avgusta, Izrael je najavio planove za okupaciju cijelog pojasa Gaze, uključujući grad Gazu, koji smatra poslednjim uporištem Hamasa.

U međuvremenu, britanski i neki američki mediji, kao i političari, postavljaju pitanje zašto je Bler prisustvovao sastanku i šta je tačno tema i dogovor. Prema izvještajima The Irish Times-a, Bler mjesecima sarađuje sa Džaredom Kušnerom na planovima obnove ratom razorenog područja.

Prošlog oktobra, Bler je za Politico izjavio da ni Izrael ni Hamas ne bi trebalo da upravljaju Gazom, već da bi treća strana trebalo da preuzme vlast kao dio novog mirovnog sporazuma. Neki smatraju da je Blerov dolazak na sastanak imao za cilj jačanje podrške među arapskim zemljama za budućnost Gaze. Bler je izgradio veze u regionu kao specijalni izaslanik tzv. Kvarteta za Bliski istok, koji čine SAD, UN, EU i Rusija, od 2007. do 2015. godine, podsjeća The Irish Times.

(MONDO/Jutarnji)