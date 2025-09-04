Mnogi evropski lideri sastaće se danas u Parizu sa predsjednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim kako bi razgovarali o pomoći Ukrajini.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia, POU / Zuma Press / Profimedia

Donald Tramp biće pozvan kako bi uveo nove sankcije Rusiji i tako doprinese bezbjedonosnim garancijama za Ukrajinu. Takođe, francuski predsjednik Emanuel Makron potvrdio je Zelenskom da se Evropa uključila u ovo pitanje, kao i da je veoma posvećena. Saveznici Ukrajine čekaju na američku akciju. Tramp će takođe biti uključen u ovaj poziv.

Za pomoć Ukrajini danas će se sastati brojni lideri u Jelisejskoj palati u 10.30 časova.

Prisustvovaće:

Predsjednik Francuske

Predsjednik Ukrajine

Predsjednik Finske

Predsjednica Evropske komisije

Predsjednik Evropskog saveta

Premijer Poljske, premijer Španije

Ostali lideri uključuće se putem video poziva.