Stravična nesreća dogodila se u Smederevu kada je muškarac pao na šipku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Smederevu se dogodila stravična nesreća kada je jedan muškarac pao s krova direktno na šipku od ograde koja ga je probola!

Kako saznaje Kurir, sve se dogodilo juče popodne dok je čovjek radio na krovu.

Čovjek je pao s krova na ogradu, a šipka mu je probola nogu.

"Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na lice mjesta, ali nisu mogli da mu izvuku šipku, pa su pozvali vatrogasce-spasioce" kaže izvor i dodaje da je na teren došlo troje pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice.

"Brzo su reagovali, morali su da isijeku šipku kako bi "oslobodili" povrijeđenog i predali ga ljekarima iz Hitne pomoći", kaže izvor.