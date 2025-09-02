Ono što je trebalo da bude slavlje ljubavi i prve godišnjice braka pretvorilo se u noćnu moru. Instruktorka fitnesa iz Turske, Irem Karatutlu (25), izgubila je obje noge kada ju je, dok je stajala pored pokvarenog motocikla sa suprugom, udario kamion.

Instruktorka fitnesa Irem Karatutlu (25), izgubila je noge u večeri kada je sa suprugom proslavljala prvu godišnjicu braka. Irem, inače majka jednog djeteta, otpuštena je iz bolnice i vratila se kući nakon liječenja. U svojoj potresnoj ispovijesti ispričala je šta se desilo te noći u okrugu Nurdagi u Gazijantepu, prenio je sajt Milliyet.

Kadir i Irem Karatutlu, koji žive u Kahramanmarašu, vjenčali su se 26. jula 2024. godine. Inače su ljubitelji motocikala i otišli su na festival motora u okrugu Kadirli u Osmaniji kako bi proslavili prvu godišnjicu braka sa prijateljima. Nakon što su uživali u festivalu, vratili su se u Kahramanmaraš kada im se pokvario motocikl.

Dok je par stajao u zaustavnoj traci i pokušavao da riješi problem, šlep služba je stala da im pomogne. Ubrzo nakon toga, kamion, čiji je vozač izgubio kontrolu, udario je bivšeg predsjednika Advokatske komore Kahramanmaraša Mehmeta Karaslana i Irem Karatutlu, zajedno sa šlep službom i drugim vozilima pored puta.

Irem Karatutlu, koja je u nesreći pala pod kamion, izgubila je obje noge ispod koljena. Irem, koja je tokom tri nedelje liječena u četiri različite bolnice, vratila se kući nakon završetka liječenja. Njen suprug joj je bio najveća podrška tokom iscrpljujućeg tronedeljnog liječenja.

"Moja godišnjica se pretvorila u pakao"

Instruktorka fitnesa, rekla je da je izgubila obje noge na najsrećniji dan u svom životu. Opisujući svoje iskustvo, objasnila je da se sve dogodilo tako iznenada i da se probudila ispod kamiona.

"Tog dana nam je bila godišnjica braka. Otišli ​​​​smo na festival motocikala za našu godišnjicu. Bili smo na putu nazad. Parkirali smo naše motocikle u zaustavnoj traci, došla je šlep služba da nam pomogne. Ubrzo nakon toga, čula sam buku i vidjela kamion kako se približava. Vukao me je oko 600 metara. Kada sam se probudila, noge su mi bile smrskane ispod kamiona. Poslije tri nedelje liječenja, otpuštena sam i vraćena kući. Moja godišnjica braka bila je nezaboravan trenutak i pretvorila se u pakao", rekla je ona.

Irem je izjavila da će od sada nastaviti svoj život sa protetikom. Kadir kaže da je veoma tužan jer je njegova supruga doživjela takvu nesreću i to baš na njihov važan datum.

"Tog dana je bila godišnjica moje supruge. Vodio sam je na festival da proslavimo. Tamo smo se zabavili, ali u povratku morali smo da se zaustavimo zbog kvara. Vidio sam kamion kako nam dolazi u susret, bacio sam se na put i vrisnuo. Kamion je, poput snijegočistača, vukao sve pred sobom 500-600 metara, vukući i moju suprugu 500-600 metara. Bio sam srećan što vidim svoju suprugu živu, ali sam bio slomljen kada sam vidio da joj nedostaju obje noge. Nažalost, naša godišnjica se završila bolno", rekao je Kadir.