"Mogu reći da svi razumiju ulogu koju igraju Sjedinjene Države, trenutna administracija i sam predsjednik Tramp u današnjoj međunarodnoj dinamici"

Izvor: YouTube/Screenshot/Washington Post/Ruptly

Savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov odbacio je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trampa da Vladimir Putin, Kim Džong Un i Si Đinping kuju zavjeru protiv Amerike.

Kada je vojna parada počela u Pekingu, Tramp je na mreži na Truth Social napisao: "Neka predsjednik Si i divni narod Kine imaju veliki dan slavlja. Prenesite moje tople pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Džong Unu, dok kujete zavjeru protiv Sjedinjenih Američkih Država".

Upitan o ovim izjavama, Ušakov je odgovorio:

"Želim da kažem da nisu organizovane zavjere, niko ne kuje zavjere, uopšte nema zavjera, niko od ovih lidera nije ni razmišljao o tome. Mogu reći da svi razumiju ulogu koju igraju Sjedinjene Države, trenutna administracija i sam predsjednik Tramp u današnjoj međunarodnoj dinamici" rekao je Ušakov.