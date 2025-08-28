Volodimir Zelenski se oglasio nakon razgovora sa Ursulom fon der Lajen.

Izvor: Kremlin Pool / Alamy / Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon telefonskog razgovora sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. Razgovarali su o zastrašujućem ruskom napadu na Kijev koji se dogodio tokom prethodne noći kada je, prema poslednjim informacija, stradalo najmanje 19 osoba, javlja "Skaj Njuz".

"Tokom prethodne noći izveden je jedan od najvećih napada na Ukrajinu. Rusi su izabrali Kijev kao glavnu metu.

I dalje se traže povrijeđeni i preživjeli. Zahvalni smo svima koji stoje čvrsto uz Ukrajinu i koji ne ćute", naveo je Zelenski na svom "X" nalogu.

I spoke with President of the European Commission@vonderleyen.



I am grateful for the condolences and solidarity with our people following such a cynical and brutal Russian strike. Last night was one of the largest attacks on Ukraine. The Russians chose Kyiv as their main…pic.twitter.com/Fv34heP2gl — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)August 28, 2025

Da podsjetimo, novi veliki ruski napad na Kijev dogodio se tokom noći srede na četvrtak. Ubrzo nakon toga, oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i zatražio nove oštre sankcije za Rusiju.