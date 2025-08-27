Seosko vijeće naredilo je silovanje 16-godišnje djevojčice kao kaznu jer je njen brat silovao 12-godišnjakinju.

Zbog naručivanja silovanja djevojčice, i to u znak osvete za silovanje koje je navodno počinio njen brat, u pakistanskom gradu Multan uhapšeno je oko 20 ljudi. Policija je izjavila da su porodice dve djevojčice u rodu i da se se dogovorili kakva "kazna treba da bude".

"Seosko veće naredilo je silovanje 16-godišnje djevojčice kao kaznu jer je njen brat silovao 12-godišnjakinju", rekao je policijski dužnosnik Alah Bakš za AFP.

Kako je rekao, seoskom vijeću se ranije ovog mjeseca obratio muškarac koji je rekao da je njegovu 12-godišnju sestru silovao njegov rođak. Veće je zatim naredilo podnosiocu prijave da zauzvrat siluje sestru optuženog - što je, prema policiji, i učinio.

Pakistanske novine Dawn izvijestile su da je djevojčica silovana pred cijelim seoskim vijećem i svojim roditeljima. Nakon tog užasa majke dvije silovane djevojčice podnijele su prijavu lokalnoj policijskoj stanici.

Ljekarski pregledi potvrdili su silovanje u oba slučaja. Drugi policijski službenik, Ahsan Junas, rekao je za BBC da je prva silovana djevojčica imala između 12 i 14 godina. Žrtva silovanja iz osvete navodno ima 16 ili 17 godina.

Rekao je da je policija podnijela prijavu protiv 25 osoba i da je osumnjičeni optužen za silovanje 12-godišnjakinje još uvek na slobodi. Dok neki izvještaji kažu da je grupa koja je naredila silovanje bila jirga ili seosko veće, izvori BBC-ja rekli su da je to zapravo bila odluka dvije porodice.

Jirge, vrsta vijeća sastavljenog od lokalnih starješina, često rešavaju sporove u ruralnom Pakistanu. Međutim, one su ilegalne zbog niza kontroverznih presuda kao što su ubistva iz časti i silovanja iz osvete. U Pakistanu se žene rijetko odlučuju da prijave silovanje jer se žrtve seksualnog napada još uvjek suočavaju društvenom stigmom i osudom.