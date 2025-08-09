Popularni muzičar tvrdio da je bio u vezi sa srpskom princezom: Kuću uvijao folijom, u podrumu držao robinju

Nakon njegove smrti objavljena je autobiografija Rika Džejmsa "Glow". Pored brojnih šokantnih detalja, napisao je da je imao aferu sa princezom Jelisavetom Karađorđević.

Rik Džejms, američki muzičar i pionir fank zvuka, proslavio se krajem 70-ih hitovima poput "Super Freak", "You and I" i "Mary Jane", ali i burnim privatnim životom. Još od mladosti bio je zavisan od droga, što je kasnije dovelo do ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući moždani udar.

Nakon što je 1977. osnovao "Stone City Band" u svom rodnom gradu, Džejms je konačno postigao uspjeh kao izvođač. U aprilu 1978. Džejms je objavio svoj debi solo album, "Come Get It!", koji je uznedrio pomenute hitove, a koji je postao njegov prvi R&B hit broj jedan i prodat je u dva miliona primjeraka.

Džejmsova zloupotreba supstanci je počela u njegovim tinejdžerskim godinama. Prvo je konzumirao marihuanu, pa heroin, a na kraju kokain. Sam je rekao jednom prilikom da je trošio čak 7.000 dolara nedeljno na drogu, a bilo je opšte poznato da je osamdesetih godina stavljao aluminijumske folije na prozore svoje kuće na Beverli Hilsu, kako ga niko ne bi vidio.

Njegovo konzumiranje droga dovelo je i do velikih zdravstvenih problema. U aprilu 1984. hospitalizovan je nakon što ga je prijatelj pronašao onesvešćenog u kući. Džejms je doživio moždani udar nakon što mu je krvni sud pukao na vratu tokom koncerta.

Imao je dvoje djece sa Sivil Morgan, nekadašnjom pevačicom i tekstopiscem - ćerku i sina.

Javnosti su bile poznate mnogobrojne afere

Jedna romansa za koju je tvrdio da se desila izazvala je najviše interesovanja u našoj zemlji. Naime, nakon njegove smrti objavljena je autobiografija Rika Džejmsa "Glow". Pored brojnih šokantnih detalja, Rik je tu napisao da je imao aferu sa princezom Jelisavetom Karađorđević.

"U vrijeme Božića upoznao sam Katarinu Oksenberg, glumicu iz serije 'Dinastija'. Bio sam mnogo više zainteresovan za Katarininu majku, Jelisavetu. Ona je bila pravi član kraljevske porodice i fascinantna žena. Ubrzo smo postali prijatelji. Bila je 12 godina starija od mene, imala je očuvano tijelo i mladalačko lice. Bila je ozbiljno umiješana u priču o ljudskim pravima. Ozbiljno smo raspravljali o religiji i politici. Smatrala je da sam zanimljiv i željela je da se ponovo sretnemo", tvrdio je Džejms i dodao da mu je Jelisaveta pomogla da se odvikne od droge.

Kako Rik navodi, jedne večeri se Jelisaveta našla u njegovom apartmanu, a htjela je da joj on nabavi karte za stendap Edija Marfija. Prema njegovim riječima to veče su proveli zajedno, ali su se nakon nekog vremena rastali.

Naša veza je cvetala, ali sam morao da se povučem i da ozbiljno razmislim o svemu", naveo je Rik.

Međutim, princeza Jelisaveta je ovo demantovala, ali nije krila da je Rika jednom prilikom upoznala.

"Nikakvu aferu s Rikom Džejmsom nisam imala. Upoznala sam ga na jednom koncertu i još jednom sam ga vidjela na prijemu. Oba puta bila sam u prisustvu svoje ćerke Kristine. Bilo je to prije 35 godina", rekla je princeza svojevremeno za "Blic".

Jezive optužbe

Muzičar i njegova tadašnja devojka Tanja Hidžazi su 2. avgusta 1991. godine uhapšeni pod optužbom da su Frensis Alej, koja je u tom trenutku imala samo 24 godine, držali kao taoca šest dana, vezali je, primorali je da vrši se*sualne radnje i spalili joj noge i stomak.

Muzičar je trebalo da dobije maksimalnu kaznu doživotnog zatvora, ali se to nije desilo, jer nije bio optužen po svim tačkama, a iza rešetaka je na kraju proveo samo dvije godine.

Pušten je na slobodu 1996, a samo dvije godine kasnije je optužen za se*sualni napad na 26-godišnju ženu. Međutim, te optužbe su kasnije odbačene. I 2020. godine je u sud došla žena sa tvrdnjama, koje su takođe odbačene, da ju je Rik silovao kada je imala samo 15 godina.

Šestog avgusta 2004. godine čuvar je pronašao muzičara mrtvog u njegovoj kući u Los Anđelesu, a u tom trenutku imao je 56 godina. Iako je u njegovoj krvi pronađeno mnoštvo ljekova, ustanovljeno je da to nije bila doza koja je mogla da ga usmrti.

