Više osoba je poginulo u snažnoj eksploziji koja je danas potresla skladište brodarske kompanije u luci u Hamburgu. Detonacije, koje su uslijedile nakon požara, izazvale su haos u širem gradskom području.

Izvor: David Hammersen / AFP / Profimedia

Više ljudi poginulo je danas u eksploziji u skladištu jedne brodarske kompanije u Hamburgu, prenijeli su nemački mediji. Eksplozije u luci u skladištu brodarske kompanije u Hamburgu pokrenule su veliku akciju lokalnih vatrogasaca i policije, veliki oblak dima diže se iznad mjesta eksplozije, a u blokadi se našlo nekoliko naselja i saobraćajnica, a prema tvrdnjama policije broj žrtava je manji od 10, prenio je Bild.

Vidi opis Više ljudi poginulo u eksploziji u najvećoj luci u Njemačkoj: Veliki oblak dima diže se iznad mjesta eksplozije (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Daniel Bockwoldt / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: David Hammersen / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: David Hammersen / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Daniel Bockwoldt / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Daniel Bockwoldt / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

U 15.31 prijavljen je požar u skladištu u kojem se navodno zapalio automobil, ali ubrzo su se čule nove detonacije gasnih boca navodno napunjenih oksidom azota.

"Krhotine od eksplozije našle su se na auto-putu", izjavio je portparol lokalne policije, a izveštači tvrde da su komadi metala letjeli više stotina metara zbog čega je i autoput A1 zatvoren za saobraćaj.

Vatrogasna služba je reagovala sa nekoliko vatrogasnih vozila i teleskopskim merdevinama, a policija je zatvorila autoputa A1 između Norderelbea i Murflita u oba pravca. Za sada se ne zna tačan broj stradalih, ali prema tvrdnjama policije, broj žrtava je manji od 10.

"Dim od požara može vas ugroziti u oblasti Hamburg-Vedel. Oblak dima se kreće ka jugoistoku. Pogođeni su sledeći regioni: Vedel, Murflit i Bergedorf. Krećite se obilaznicom i izbegavajte ugroženo područje", navodi se u zvaničnom upozorenju.

Stanovnici pogođenih područja instruisani su da sve pristupne puteve do požara oslobode, da zatvore prozore i vrata i da isključe sisteme za ventilaciju i klimatizaciju. Prema riječima portparola vatrogasne službe Lorenca Hartmana, mjesto događaja je pod kontrolom.

"Uspjeli smo da evakuišemo i spasemo desetine ljudi iz tog područja", potvrdio je Hartman.