U luci Hamburga izbio je veliki požar koji je izazvao eksplozije i gust oblak dima vidljiv kilometrima. Više ljudi je lakše povrijeđeno, a autoputevi i lokalna naselja blokirani su u vršnom saobraćaju dok se vatrogasne i policijske ekipe bore s vatrom.

Izvor: x/printscreen/@BlaulichtDe

Danas popodne izbio je veliki požar u luci u Hamburgu, najvećoj u Njemačkoj. Gust crni oblak dima iznad Hamburga može se vidjeti kilometrima unaokolo. Eksplozije u skladištu pokrenule su veliku policijsku i protivpožarnu uzbunu u gradu, parališući nekoliko naselja i auto-puteva tokom špica, preneo je Bild.

U 15:31 prijavljen je požar u skladištu. Navodno se zapalio automobil u brodarskoj kompaniji. Čule su se eksplozije iz gasnih boca, koje navodno sadrže azot-oksid. Prema nepotvrđenim informacijama u požaru ima povrijeđenih.